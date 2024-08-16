Nusaybin’de kaçak telefonları Yurtiçi Kargo’da yakalandığı için çalışanlara saldırı

Kaynak: İHA
Nusaybin’de kaçak telefonları Yurtiçi Kargo’da yakalandığı için çalışanlara saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Yurtiçi Kargo'da kaçak telefonların yakalandığı iddiasıyla bir grup çalışanlara saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 10-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 665 akıllı cep telefonu, 32 bin 759 paket sigara, 804 elektronik sigara, 12 bin 925 puro, bin 370 paket tütün mamulü ve 55,5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Bugün, kaçak telefonların Yurtiçi Kargo’da bulunduğu iddiasıyla birçok kişi, kargo çalışanlarına saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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