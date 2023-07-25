Nusaybin’de polise silahlı saldırı. Kadın terörist etkisiz hale getirildi

Polislerin yara almadan kurtulduğu saldırıda, terörist özel harekat ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Teröristin, Nusaybin’de sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Polisleri vuran terörist öldürüldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Nusaybin ilçesinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şüpheli hareketleri nedeniyle ihbar edilen bir kadın terörist, girdiği binada polisleri kimlik kontrolü yapmak istediği sırada silahla ateş açtı. Polislerin yara almadan kurtulduğu saldırıda, terörist özel harekat ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Teröristin bağlantısı DBP eski eş başkanı çıktı

Teröristin girdiği binanın Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A.'ya ait olduğu belirlendi. Binada yapılan aramada, 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Dokümanlarda, Nusaybin’deki kamu kurum ve personeline yönelik keşif notları bulundu. Teröristin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarımıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıdan personelimiz yara almadan kurtulmuş, olay mahalline özel harekat unsurları sevk edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen 1 kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe (eski) eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. İkamette yapılan aramada; 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek, 1 kutu fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edilmiştir. Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam edilmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.