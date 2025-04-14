Nusaybin’i sağanak vurdu! Logarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nusaybin’i sağanak vurdu! Logarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

LOGARLAR TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte logarlar taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı.

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Mardin Büyükşehir Belediye bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve MARSU ekipleri, dalgıç pompalarla ve su motorlarıyla su tahliye çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Bazı caddelerde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Belediye ekipleri, yollarda biriken suları açtıkları tahliye kanalları aracılığıyla dere yatağına yönlendirdi.

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