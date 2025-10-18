Dünya çapında "Salt Bae" unvanıyla tanınan Nusret Gökçe'nin küresel markası Nusr-Et, son dönemde yükselen tartışmalar ve müşteri memnuniyetsizlikleri nedeniyle değer kaybı yaşıyor gibi görünüyor.
Nusr-Et imparatorluğu sallanıyor mu? Yoksul kasap çırağının hikayesi: Yüksek hesaplar ve kapanan şubeler
Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe’nin (Salt Bae) küresel markası Nusr-Et, ABD'deki şube kapanışları, artan müşteri şikayetleri ve hukuki süreçlerle sarsılıyor. Bir zamanların yoksul kasap çırağı, şöhretin zirvesinden düşüşe mi geçiyor?Taner Yener
Boston'daki restoranının sağlık ihlalleri sebebiyle kapatılması ve 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde sahaya izinsiz girerek yaptığı tartışmalı hareket, markanın imajını ciddi şekilde zedeledi. Akıllardaki soru ise şu: Nusret, düşüşe geçen kariyerini yeniden zirveye taşıyabilecek mi, yoksa Nusr-Et imparatorluğu gerçekten çöküşe mi geçiyor?
Tuz serpme hareketi ve sosyal medyada sergilediği gösterilerle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin yükselişi kadar, son günlerde konuşulan düşüşü de dikkat çekiyor. ABD'deki şubelerini teker teker kapatma kararı alan Gökçe hakkında personeline kötü davrandığı, çalışanların bahşişlerinin zimmetine geçirildiği iddiaları ve iki farklı şehirde açılan yedi ayrı mahkeme dosyası, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Bir zamanlar yoksul bir kasap çırağı olarak hayat mücadelesi veren Nusret Gökçe, bugün dünyanın dört bir yanında lüks restoranları olan, sosyal medyanın en çok konuşulan şeflerinden biri haline geldi. "Salt Bae" hareketiyle küresel dikkatleri üzerine çeken Gökçe'nin masasında, futbol yıldızlarından Hollywood aktörlerine kadar pek çok ünlü isim sıraya girdi.
Şöhreti hızla büyürken, restoranları dünyanın en lüks mekânları arasına girdi. Ancak bu şöhretin ardında, aşırı yüksek hesaplar, gösterişli sunumlar ve magazin manşetleri gibi gölgeler de yer aldı. Nusret bir yandan inanılmaz bir başarı hikayesi olarak anlatılırken, diğer yandan eleştirilerin ve ciddi iddiaların merkezine oturdu.
FENOMEN OLMA SÜRECİ VE "SALT BAE" DOĞUŞU
Nusret Gökçe, Ocak 2017'de viral olan internet videoları sayesinde uluslararası alanda tanındı. 7 Ocak 2017'de restoranının Twitter hesabından paylaşılan ve kısa sürede popüler olan "Osmanlı Bifteği" videosu, şöhretinin kapılarını araladı. Video Instagram'da 10 milyon kez izlendi ve kendine özgü tuz serpme stilinden dolayı tüm dünyada "Salt Bae" unvanıyla anılmaya başlandı. "Salt Bae" hareketi, tuzu parmak uçlarından ön kola düşürerek ardından tabağa serpilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu viral şöhret, Gökçe'nin tanınırlığını çok hızlı bir şekilde artırdı ve restoranlarında dünyanın dört bir yanından çok sayıda ünlü ve politikacıyı ağırlamasına yol açtı.
YOKSULLUKTAN ZİRVEYE
1983 yılında Erzurum'da maden işçisi bir babanın beş evladından biri olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç etti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kaldı.
Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun yıllar kasap çıraklığı yaptı. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla günde 18 saat aktif olarak çalıştı. Et doğramadaki ustalığını bu yoğun çalışma temposuna borçlu olduğunu belirten Gökçe, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başladı. Bu deneyimin ardından uluslararası restoran konseptlerini merak eden genç girişimci, cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile Arjantin'e giderek kasapları ve restoranları gezdi, sektör hakkında önemli fikirler edindi.
Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam etti ve edindiği deneyimleri işine aktardı. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi pişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden Gökçe, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeye karar verdi. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilinen dört restoranında ücret almadan çalıştı ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlandı.
NUSR-ET İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞU
Türkiye'ye döndüğünde işsiz kalan Nusret, kendi işyerini kurmak için çalışmalara başladı. Eski bir arkadaşı olan Mithat Erdem'i melek yatırımcı olarak seçerek birlikte ilk restoranın temelini attılar. Arkadaşından aldığı borcu 5-6 ay gibi kısa bir sürede geri ödeyen Nusret, bir süre yoluna tek devam etti.
2009 yılına kadar tek başına işlettiği restoranına, 2012 yılında Doğuş Grubu ortak oldu. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını belirten Nusret, bugün 400 çalışanı istihdam ettiğini ve yurtdışından özel jetleriyle müşterilerin etlerini yemek için geldiğini, bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ediyor.
Nusret, kendi işini yapmak istemesine rağmen sermayesi olmadığı için eski dostu Mithat Erdem ile ortak bir dükkan açarak ilk adımı attı. Çok kısa sürede hızlı büyüyen Nusr-Et, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde kasap ve restoran zincirleri kurdu. Gökçe, mesleki gelişim için Amerika, Japonya gibi birçok ülkeye giderek buralardaki meslek pratiklerini gözlemledi.
Son maaşı ve bankadan kredi çekerek sağladığı 9 bin lira ile gittiği Arjantin'de 3 ay kalarak kasapları, restoranları ve çiftlikleri gezen Nusret, edindiği bilgileri Türkiye'ye döndüğünde maaşlı işinde uygulamaya koydu. 2010 yılında ise Amerika'ya giderek ülkenin en meşhur dört restoranında ücretsiz çalıştığını belirtiyor. Yeniden Türkiye'ye döndüğünde maaşlı işinden ayrıldı, zira amacı kendi dükkanını kurmaktı.
Nusret Gökçe'nin Instagram'da 52.3 milyon takipçisi var.
ELEŞTİRİLER VE TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE KALAN ŞÖHRET
Uluslararası şöhretine rağmen, Gökçe'nin 2018 yılında New York City'deki steakhouse'u hakkında yapılan ilk profesyonel eleştiriler çoğunlukla olumsuzdu. New York Post'tan Steve Cuozzo, restoranı "Kamuya Açık Dolandırıcılık No. 1" olarak nitelendirirken, GQ'dan Joshua David Stein bifteği sıradan ve hamburgerleri aşırı pişmiş buldu.
Diğer eleştirmenler, yemekleri "aşırı tuzlu olduğu kadar pahalı", "et, yağ ve kıkırdak parçalarıyla sert ve ciddi derecede lezzetsiz" olarak tanımladı ve hatta "orada bir yemeği bitirmek, kendi bedeniniz, içgüdüleriniz ve ağzınız üzerinde kişisel bir zafer anlamına geliyor" yorumunu yaptı. Eleştirmenler, genel olarak yemek deneyimini "aşırı pahalı" olarak değerlendirdi.
Ancak, Gökçe'nin masada yaptığı hazırlıklar daha olumlu tepkiler aldı. Eater'dan Robert Sietsema, "New York'taki yeni Nusr-Et şubesini sadece bir biftek lokantası olarak değerlendirmeye niyetliyseniz, muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız... Öte yandan, mekanı bir akşam yemeği tiyatrosu olarak ele alırsanız, tatmin edici bulacaksınız - ancak yalnızca Salt Bae oradaysa" yorumunu yaptı.
Salt Bae'nin Manhattan'daki burger barı ise açıldıktan sadece üç yıl sonra, 2023'te kapandı. 2024 yılında, Londra'daki Knightsbridge restoranının (yaklaşık 700 sterlinlik biftekler servis eden) ısıtmayı kapattığı bildirildi.
Tartışmalar Gökçe'nin kariyerinin adeta bir parçası haline geldi. Aralık 2017'de Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun bir fotoğrafının önünde poz vermesi eleştirildi.
Eylül 2018'de İstanbul'daki Nusr-Et'te başarısız bir ateş şovunda Çek internet fenomeni Týnuš Třešničková ciddi yanıklar aldı. Aynı ay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun İstanbul'daki restoranında yemek yemesi, ABD'li politikacılar tarafından tepkiyle karşılandı.
Kasım 2019'da Gökçe'nin dört eski çalışanı, bahşişlerinden pay alındığını iddia ederek dava açtı. Bahşişleri sorgulamaya çalıştıklarında kovulduklarını öne sürdüler. Gökçe, eski çalışanlarıyla 230.000 dolar karşılığında anlaşarak konuyu kapattı. Kovulma gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Dört çalışanın performansından memnun değildim... Kovulduklarından beri 'bak sana ne yapacağız' duygusuyla hareket ettiler ve bu bahşiş iddialarını ortaya attılar."
ABD PAZARINDA KÜÇÜLME, GÖZLER UlLUSLARARASI PAZARDA
Bir dönem ABD genelinde yedi farklı lokasyonda hizmet veren Nusr-Et, 2024 yılı içerisinde Boston ve New York'taki bir şubesini daha kapatma kararı almıştı. Daha öncesinde ise Las Vegas ve Dallas'taki restoranlar faaliyetine son vermişti.
Son olarak Beverly Hills şubesinin de kapanmasıyla, Nusr-Et'in ABD'de yalnızca Miami ve New York Midtown'daki iki şubesi kaldı. Kapanan şubelerle ilgili yapılan resmi açıklamada, dikkat çeken bir strateji değişikliği duyuruldu.
Şirket, operasyonel odağını artık uluslararası pazarlara kaydırdığını belirtti.
Yeni hedefler arasında Meksika'nın başkenti Mexico City, İtalya'nın Milano ve Roma şehirleri ile popüler turizm merkezi İbiza yer alıyor. Amerika'daki küçülme adımlarına rağmen, Nusr-Et'in küresel genişleme planları hız kesmeden devam ediyor.
Marka, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında daha güçlü bir varlık oluşturma hedefiyle yeni şubeler açmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcilerine göre bu hamle, markanın operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik stratejik bir yön değişikliği olarak değerlendiriliyor.