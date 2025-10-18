Nusr-Et imparatorluğu sallanıyor mu? Yoksul kasap çırağının hikayesi: Yüksek hesaplar ve kapanan şubeler

FENOMEN OLMA SÜRECİ VE "SALT BAE" DOĞUŞU

Nusret Gökçe, Ocak 2017'de viral olan internet videoları sayesinde uluslararası alanda tanındı. 7 Ocak 2017'de restoranının Twitter hesabından paylaşılan ve kısa sürede popüler olan "Osmanlı Bifteği" videosu, şöhretinin kapılarını araladı. Video Instagram'da 10 milyon kez izlendi ve kendine özgü tuz serpme stilinden dolayı tüm dünyada "Salt Bae" unvanıyla anılmaya başlandı. "Salt Bae" hareketi, tuzu parmak uçlarından ön kola düşürerek ardından tabağa serpilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu viral şöhret, Gökçe'nin tanınırlığını çok hızlı bir şekilde artırdı ve restoranlarında dünyanın dört bir yanından çok sayıda ünlü ve politikacıyı ağırlamasına yol açtı.