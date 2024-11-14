Nusret Gökçe'ye dolandırıcı şoku! Banka hesabından yüklü miktarda para çekildi

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemi akıllara durgunluk verdi. Olay pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.

ŞÜPHELİNİN EŞKALİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan şüphelenen banka çalışanları durumu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini tespit etti.

SAHTE BELGEYLE DOLANDIRDI

Polis şüpheli İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından, zanlının sahte belge kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.