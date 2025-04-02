Nutuk’u okullarda dağıttırmayan o müdür Volkan Konak’a ve CHP'li Başarır'a hakaret etti

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, Atatürk’ün eseri Nutuk'un Çamlıyayla’daki okullarda dağıtılmasını engellemesiyle gündeme gelen, daha sonra Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü yapılan Mustafa Bakkal, sanatçı Volkan Konak’a hakaret edenler kervanına katıldı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Bakkal, bazı sosyal medya paylaşımlarında da CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef aldı.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Mustafa Bakkal, 2021 yılında, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, Atatürk’ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtılmasını yasaklamıştı.

O dönemde “yasakçı müdür” olarak anılan ve görevden alınan Mustafa Bakkal, aradan geçen zamanda Milli Eğitim bürokrasisindeki yerini korudu ancak eğitim camiasında meslektaşlarının tepkisini çeken sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Mustafa Bakkal’ın sosyal medya hesabından küfür ve hakaret ettiği son isim merhum sanatçı Volkan Konak oldu.

Cumhuriyet'teki habere göre Bakkal sosyal medya paylaşımında “Özgün bir sesi vardı. Besteleri içliydi. Şarkıları duyguluydu. Çok dinledim. Sıkı bir pontuscuydu. Diğer solcular gibi belediyelerin halk konserlerinden yolunu buluyordu. (Belediyeler de sayesinde halkı yoluyordu) Mütevazıydı. Yazları Trabzon Meydan Parkı'nda çay içerken görürdüm. Bana göre iyi bir insandı ama içince biraz sapıtıyordu. "'Öldüğümde beni yakın' diye vasiyet etmiş. Yavaş yavaş yakılsın, ışıklar içinde uyusun...” ifadelerini kullandı.

Bakkal, paylaşımın yorumlarında da takipçileriyle birlikte Volkan Konak’a hakaret etmeye devam etti. Bakkal daha sonra paylaşımına yorum kısıtlaması getirdi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR’I DA HEDEF ALDI

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Bakkal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı da sosyal medyadan hedef aldı.

Bakkal, “Devlet imhal eder, ihmal etmez demiştik. Her pisliğin içinden çıkan Ali'nin silkelenme vakti geldi geçiyor” şeklinde paylaşım yaptıktan sonra şu paylaşımı yaptı:

“Ali kim diye soranlar olmuş. Siz bilirsiniz aslında; yalancılıkta, fırıldaklıkta mahir, LGBTliler ülkenin aydınlık geleceği diyen, Cumhurbaşkanının annesine küfür eden zibidiye sarılan, 'Devlete' çeneni kapat diyen hadsiz kim? Mersin'de tüm yolsuzlukların, pisliklerin içinde olmayı kim başarır? Zerre kadar ülkeye faydası olmayan, milletin sırtından geçinen, salya köpük birilerine laf atarak gündemde kalmaktan başka marifeti olmayan kim tanırsınız.”

"İT OĞLU İT" DİYEN KÜFÜRBAZ MÜDÜR!

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Bakkal, sosyal medyadan sık sık sanatçılara, tarihe mal olmuş kişilere, siyasetçilere küfür ve hakaret etmesiyle gündeme gelen bir isim.

Mustafa Bakkal, Mezitli İmam Hatip Lisesi Müdürü olduğu dönemde de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını hedef almıştı.

Bakkal, 6 Mayıs 2023’te, Denizlerin ölüm yıldönümünde “Ne fidandı ne yiğitti ne de şehitti. Devlete kurşun sıkan bir (üç) it oğlu itti. Kimse bize, dünün militanlarına, polisleri, askerleri şehit edenlere, gariban üniversite öğrencilerini devlete karşı kışkırtıp eğitimi engelleyenlere, sokak olaylarıyla ülkenin onlarca yıl geriye gitmesine neden olan Lenin'in uşaklarına güzellemeler yaparak; şirin, masum, vatansever kahramanlar olarak göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.