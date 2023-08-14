Nüzhet Gökdoğan kimdir? İlk Türk kadın astronom Nüzhet Gökdoğan

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bilim kadınlarından biri olan Nüzhet Gökdoğan 113. yaş gününde anılıyor. Peki, Nüzhet Gökdoğan kimdir? İlk Türk kadın astronom Nüzhet Gökdoğan

Nüzhet Gökdoğan kimdir? İlk Türk kadın astronom Nüzhet Gökdoğan

Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı olarak bilinen Nüzhet Gökdoğan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Nüzhet Gökdoğan kimdir? İlk Türk kadın astronom Nüzhet Gökdoğan

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Astronomu Hatice Nüzhet Gökdoğan, dünyaca ünlü arama motoru Google'a doodle oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığı da yapan Nüzhet Gökdoğan, 113. yaş gününde anılıyor.

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NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR?

14 Ağustos 1910'da doğan Nüzhet Gökdoğan, Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve aynı zamanda ilk kadın dekanıdır.

Nüzhet Gökdoğan Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1930-1934 yılları arasında Paris Üniversitesi'nde matematik ve fizik okudu.

Nüzhet Gökdoğan 1934 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başladı.

Nüzhet Gökdoğan 1944 yılında doçent, 1954 yılında profesör oldu. 1954-1956 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olarak görev yaptı.

Nüzhet Gökdoğan, 1954 yılında Türk Astronomi Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 1974 yılına kadar derneğin başkanlığını yaptı. 1978-1980 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüttü.

Nüzhet Gökdoğan 1954 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülü'nü, 1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı aldı.

2003 yılında 92 yaşında vefat eden Gökdoğan, İstanbul'da defnedildi. Gökdoğan'ın ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi.

Gökdoğan, Türkiye'de astronomi biliminin gelişmesinde önemli katkılarda bulunan bir bilim insanıydı. Öğrencilerine ve meslektaşlarına her zaman ilham kaynağı oldu. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı olarak, Türk bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir.

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