NVIDIA bu modellere desteğini kesiyor

Grafik işlemci pazarının lideri NVIDIA'dan önemli bir duyuru yapıldı. Şirket, belirli grafik kartı serilerine sağladığı güncelleme desteğini keseceğini bildirdi.

NVIDIA'nın resmi açıklamasına göre yakın gelecekte en az 20 farklı GPU modeli artık resmi yazılım güncellemelerinden yararlanamayacak.

Bu karar özellikle yeni nesil oyunlar için sorun teşkil edecek. Zira NVIDIA, bahsi geçen grafik kartlarını yeni çıkan oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinden mahrum bırakacak.