NVIDIA bu modellere desteğini kesiyor

Kaynak: Haber Merkezi
NVIDIA bu modellere desteğini kesiyor

NVIDIA, bazı GTX serisi ekran kartlarına vereceği güncelleme desteğini keseceğini duyurdu.

Grafik işlemci pazarının lideri NVIDIA'dan önemli bir duyuru yapıldı. Şirket, belirli grafik kartı serilerine sağladığı güncelleme desteğini keseceğini bildirdi.

NVIDIA'nın resmi açıklamasına göre yakın gelecekte en az 20 farklı GPU modeli artık resmi yazılım güncellemelerinden yararlanamayacak.

Bu karar özellikle yeni nesil oyunlar için sorun teşkil edecek. Zira NVIDIA, bahsi geçen grafik kartlarını yeni çıkan oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinden mahrum bırakacak.

  1. GTX 1050
  2. GTX 1050 Ti
  3. GTX 1060
  4. GTX 1070
  5. GTX 1070 Ti
  6. GTX 1080
  7. GTX 1080 Ti
  8. GTX 950
  9. GTX 960
  10. GTX 970
  11. GTX 980
  12. GTX 980 Ti
  13. GTX 745
  14. GTX 750
  15. GTX 750 Ti
  16. GTX 760
  17. GTX 760 Ti
  18. GTX 770
  19. GTX 780
  20. GTX 780 Ti

Son Haberler
Önce kamyonet çarptı sonra otomobil ezdi
Önce kamyonet çarptı sonra otomobil ezdi
NVIDIA bu modellere desteğini kesiyor
NVIDIA bu modellere desteğini kesiyor
Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı
Başkenti sel vurdu evler sular altında kaldı
Kaçak kazıcılara suçüstü
Kaçak kazıcılara suçüstü
Bacak ağrısı kalpten götürebilir
Bacak ağrısı kalpten götürebilir