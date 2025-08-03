NVIDIA bu modellere desteğini kesiyor

Grafik işlemci pazarının lideri NVIDIA'dan önemli bir duyuru yapıldı. Şirket, belirli grafik kartı serilerine sağladığı güncelleme desteğini keseceğini bildirdi.
NVIDIA'nın resmi açıklamasına göre yakın gelecekte en az 20 farklı GPU modeli artık resmi yazılım güncellemelerinden yararlanamayacak.
Bu karar özellikle yeni nesil oyunlar için sorun teşkil edecek. Zira NVIDIA, bahsi geçen grafik kartlarını yeni çıkan oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinden mahrum bırakacak.
- GTX 1050
- GTX 1050 Ti
- GTX 1060
- GTX 1070
- GTX 1070 Ti
- GTX 1080
- GTX 1080 Ti
- GTX 950
- GTX 960
- GTX 970
- GTX 980
- GTX 980 Ti
- GTX 745
- GTX 750
- GTX 750 Ti
- GTX 760
- GTX 760 Ti
- GTX 770
- GTX 780
- GTX 780 Ti