Nvidia hisseleri çakıldı

Küresel piyasalardaki satış dalgası ABD ve Avrupa'da paniğe yol açtı.

Cuma günü sert şekilde düşen ABD vadeli endekslerde kayıplar yeni haftada da devam ediyor.

Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 6,5 gerilerken S&P 500 vadelileri yüzde 2,5, Dow Jones vadelileri ise yüzde 1,6'lık düşüş gösterdi.

Büyük teknoloji hisseleri satışlarında başında geldi. Dünya devi çip üreticisi olan Nvidia'nın hisseleri yüzde 8,8, Apple hisseleri yüzde 6,6 düşüş kaydetti.

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın, ikinci çeyrekte Berkshire Hathaway'in Apple hisselerinin neredeyse yarısını satmasının ardından teknoloji hisselerindeki satışlar daha da körüklendi.

Satışla Berkshire Hathaway'in nakit pozisyonu rekor seviyeye ulaşarak 276,9 milyar doları gördü.

Nasdaq 100 endeksi cuma günü jeopolitik gelişmeler ve ABD'deki yaklaşan seçimlerin etkisiyle teknoloji hisselerindeki satışlar öncülüğünde düzeltme alanına yerleşti.