Nvidia süper bilgisayarı ile teknoloji dünyasında heyecan yarattı

Nvidia, CES 2025’te tanıttığı yeni mini PC'si Project Digits ile teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Bu cihaz, taşınabilir bir formda sunulmasına rağmen, 1.000 kat daha güçlü bir işlem gücüne sahip. Özellikle yapay zeka (AI) araştırmacıları ve veri bilimcilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan bu yeni ürün, dev veri merkezlerine erişim gerektiren büyük AI modellerini yerel olarak çalıştırabilme kapasitesine sahip.

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PROJE DETAYLARI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Project Digits, Nvidia'nın Blackwell grafik kartı ve Grace işlemcisini barındırıyor. 128 GB bellek ve 4 TB SSD depolama ile desteklenen cihaz, güçlü yapısıyla önceki masaüstü bilgisayarları geride bırakıyor. Bu mini süperbilgisayar, bir petaFLOP güç sunuyor ve bu, ortalama bir dizüstü bilgisayardan 1.000 kat daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, cihazın özellikle robotik, bilgisayarla görme ve otonom sistemler gibi alanlarda devrim yaratmasını beklediklerini belirtti. Araştırmacılar, Project Digits’i kullanarak robotik sistemleri daha hızlı bir şekilde test edebilecek, çözümlerini ölçeklendirebilecek ve daha verimli sonuçlar alabilecek.

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YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ÇALIŞMALARINA KATKI

Project Digits, AI modelleri için kritik bir donanım sunuyor. Özellikle ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerinin çalıştırılması için ideal bir seçenek. Cihaz, 200 milyar parametreye kadar işlem yapabilen modelleri çalıştırabilme kapasitesine sahipken, iki cihazın birleştirilmesiyle 405 milyar parametreye ulaşabiliyor. Bu, önceki ChatGPT sürümlerinin parametre sayılarına göre önemli bir artışı ifade ediyor.

Nvidia'nın yeni mini PC'si, sadece güçlü değil, aynı zamanda taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor. Bu cihaz, masaüstü bilgisayarların ötesine geçerek, mobiliteyi de ön plana çıkarıyor. Henüz tasarımı tamamlanmamış olsa da, cihazın Mayıs 2025’te yaklaşık 3.000 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu yeni cihaz, bilim insanları ve geliştiriciler için önemli bir işlevsellik sunuyor. Nvidia, Project Digits ile AI ve veri bilimi çalışmalarını daha erişilebilir ve taşınabilir hale getiriyor. Yeni cihazın sunduğu işlem gücü, onu geleneksel dizüstü bilgisayarların çok ötesine taşırken, bilimsel araştırmalar ve teknolojik ilerlemeler için büyük bir adım olabilir.