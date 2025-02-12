Nwakaeme'den kötü haber

Bordo mavili kulüp Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.