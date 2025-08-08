O alkol grubuna dev zam! Kimse bunu beklemiyordu

Türkiye’de alkollü içeceklere gelen zamlar, tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin gündeminde. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla Kavaklıdere şarap grubuna yeni bir zam geldiğini duyurdu. Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan güncellemeler, alkol fiyatlarındaki artışın temel nedeni olarak gösteriliyor.

EN UCUZ ŞARAP 279 TL

Erol Dündar’ın X’teki paylaşımına göre, Kavaklıdere şarap grubuna gelen zamla birlikte en ucuz 75 cl’lik şarap fiyatı 279 TL’ye yükseldi. Bu zam, Kavaklıdere’nin geniş ürün yelpazesini etkileyerek, şarapseverlerin bütçesini zorlamaya başladı. ÖTV artışlarının alkollü içecek sektöründeki yansımaları, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını da değiştirebilir.

ÖTV ZAMLARI FİYATLARI TETİKLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verileri sonrası alkollü içeceklere uygulanan ÖTV oranlarında yapılan güncelleme, şarap, bira ve diğer alkol gruplarında fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Daha önce Doluca, Mey ve diğer alkol markalarına gelen zamlar, sektörde domino etkisi yaratmıştı. Kavaklıdere’ye gelen %15’lik zam oranı, bu dalganın son halkası olarak dikkat çekiyor.

TÜKETİCİLER VE ESNAF ENDİŞELİ

Zamların, özellikle uygun fiyatlı şarap arayan tüketiciler için caydırıcı olabileceği belirtiliyor. Dündar, daha önce yaptığı açıklamalarda, ÖTV artışlarının tekel bayileri ve tüketiciler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etmişti. Kavaklıdere gibi köklü bir markanın fiyatlarının artması, hem perakende satışları hem de restoranlardaki şarap fiyatlarını etkileyebilir.