O an herkes isyan etti: Penaltı verilmesi için Kerem’in ayağı mı kopmalıydı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O an herkes isyan etti: Penaltı verilmesi için Kerem’in ayağı mı kopmalıydı?

A Milli Takım’ın Galler ile berabere kaldığı maçta Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı verilmemesi büyük tepki çekti. Pozisyona ilişkin gelen tepkilerde hakemin penaltı vermesi için Kerem’in ayağının mı kopması gerektiği soruldu.

A Milli Takım’ın Galler ile golsüz berabere kaldığı bir pozisyon görenleri isyan ettirdi. Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakemin oyunu devam ettirmesine tepki yağdı. Pozisyona gelen en çarpıcı yorumda “"Kerem'in ayağı mı kopsun?" ifadeleri yer aldı.

38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına koşu yapan Kerem, Galler savunmasından Ben Davies'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Acılar içerisinde yerde kalan milli oyuncumuz penaltı beklerken İspanyol hakem Juan Munuera, 'devam' dedi.

Yaşanan pozisyon sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İspanyol hakem Juan Munuera ile ilgili binlerce eleştiri tweetleri atılırken 'Bu penaltı değil de!' şeklinde yorumlar yapıldı.

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KEREM’İN AYAĞI MI KOPSUN?

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, tartışmalı pozisyona sert tepki gösterdi. Kahveci, pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"İspanyol hakem ve yardımcıları... Nedir bu? Yüzde yüz penaltı ya! Kerem'in ayağı mı kopsun orada? Bu kadar net olur. Orta hakem ikili mücadelelerde gerçekten iyiydi ama o pozisyonda orta hakem hadi görmedi, yabancı VAR var! Anlaşılıyor mu? Yabancı VAR... Niye çağırmadı? Fotoğraf desen var, kanıt desen var. Beni ilgilendirmez 'Arkam dönüktü, ayağımı kaldırdım.' Beceriksiz, dengesiz bir hareket yaptın orada. Kerem'in ayağına, tendonla beraber üst adelesin bastın."

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