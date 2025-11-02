İktidara yakınlığıyla bilinen Genar Araştırma Şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinde yaşadığı fiyaskodan sonra gerçekleştirdiği son ankette AKP bir kez daha birinci parti olarak çıktı.

KKTC SEÇİMLERİNDE HÜSRANA UĞRAYAN GENAR “AKP BİRİNCİ” DEDİ

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, iktidara yakın Yeni Şafak'taki yazısında ekim ayında gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan anket sonuçlarında AKP yüzde 33,7 ile birinci parti olurken CHP yüzde 31,8 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette DEM Parti yüzde 9,4 oyla üçüncü, MHP de yüzde 8,4 oy oranıyla dördüncü oldu. İYİ Parti 4,5, Zafer Partisi ise 3,7 oy aldı.

Diğer partiler de şöyle sıralandı:

YRP: 2,8

Anahtar Parti: 2,1

TİP: 1,3

Saadet: 1,1

Diğer: 1,2

Aktaş, yazdığı yazıda şunları söyledi,

"AK Parti siyaseti daha çok dış politika ve hükümet icraatları üzerinden topluma yansıyor. Cumhurbaşkanının küresel siyasette oynadığı aktif rol, iç politikada da belirleyici oluyor. Bu durum Türkiye siyaseti için yeni değil; “One Minute” çıkışıyla başlayan süreçten, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanının ayakta alkışlanmasına kadar birçok örnek, dünya çapında barışa zemin hazırlayan bir liderlik rolünün Türkiye siyasetinde alışıldık bir durum olduğunu gösteriyor. Oysa bugün dünyada hiçbir lider bu etkiyi ortaya koyamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde daha çok miting yapmakla meşgul. Parti bütün enerjisini İmamoğlu’nun yolsuzluk davası ve yargılanmalarına odaklamış durumda. Ancak bu durum, partiyi siyasetin rasyonel konularından uzaklaştırıyor. Bir dönem yüzde 35’lere kadar tırmanan oy oranının düşmesinin nedeni de budur."

KKTC SEÇİMLERİNİ "TATAR KAZANIR" DEMİŞLERDİ

Genar Araştırma Şirketi, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada Ersin Tatar'ın yüzde 49.12, Tufan Erhürman'ın yüzde 47,12 alacağını öngördüklerini açıklamıştı. Tatar, GENAR anketinden yüzde 13,4 daha düşük oy alarak seçimi Erhürman’a kaybetti.