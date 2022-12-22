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Fahiş zam yapan ev sahibi kiracısını tekme tokat dövdü. O anlar kamerada

Antalya’da ev sahibi Muzaffer Erdem, 3 yıllık kiracısı Hafise Kaynarca’nın kirasına fahiş zam yaptı. Yeni bir yer bulmak için birkaç ay süre isteyen kiracısının evini basan Erdem, Kaynarca’yı darp etti. Ev sahibi sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 02:46
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O anlar kamerada. Fahiş zam yapan ev sahibi kiracısını tekme tokat dövdü

Fahiş zam yapan ev sahibi kiracısını tekme tokat dövdü. O anlar kamerada
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Fahiş zam yapan ev sahibi kiracısı olan kadını tekme tokat dövdü.

DHA’nın haberine göre; olay, dün saat 13.50’de Tomalar Mahallesi 836 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Bitişik nizam evde yaşayan ev sahibi Muzaffer Erdem ve ailesi, yan taraflarındaki 3 yıllık kiracıları Hafise Kaynarca’dan birkaç ay önce evden çıkmasını istedi. Evde kızı ve iki torunu ile birlikte yaşayan ve kirası geçen aylarda 3 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkan Kaynarca da kızının alerjik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle hemen ev bulamayacağını ancak ev yaptırmak suretiyle ayrılacaklarını belirterek birkaç ay süre istedi. Bu talebe önce olumlu yanıt veren ev sahibi daha sonra evden hemen çıkmalarını kardeşlerinin gelip oturacağını söyleyerek tahliye talebinde bulundu. En son yaklaşık bir ay önce yine Kaynarca’nın kızı Nur Bahar S. ile tartışma yaşayan ve karakolluk olan iki ailenin dosyaları uzlaşma komisyonunda beklerken ev sahibi ve kiracı arasında dün yine kavga yaşandı.

EŞİ VE KIZI BAHÇEDEN ÇIKARDI

Kiracı Hafise Kaynarca’nın evindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bahçe kapısından içeri giren ev sahibi Muzaffer Erdem kiracının yanına giderek tartışmaya başlıyor. Ardından ev sahibinin kiracı kadını darbettiği anlar saniye saniye kaydediliyor. Adamın darbeleriyle yere düşen kiracı kadın kendine gelmeye çalışırken ev sahibi ise eşi ve kızı tarafından bahçeden çıkarılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kiracının şikayetçi olması üzerine iki aileyi de polis merkezine götürdü.

Kiracı Hafise Kaynarca, ifadesinde, “Bitişik evde oturan ev sahibimizin kızıma bağırdığını duymam üzerine evden çıktım. Bu sırada ev sahibi ikametinden çıkarak bizim evin ön kapısına geldi. Ben kızımı korumak için ikametin içerisine ittim. Muzaffer Erdem’e evimizden gitmesini söyledim. Bu sırada eşi ve kızı geldi. Muzaffer Erdem benim başıma vurma suretiyle darp etmeye başladı. Kendimi savunmaya çalıştım. Darbın etkisiyle yere düştüm ve yuvarlandım” dedi.

Kiracısını dövmekle suçlanan Muzaffer Erdem ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Gözaltına alınan ev sahibi Muzaffer Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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