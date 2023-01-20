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Güney Afrikalı papazdan 'ölüyü diriltme' gösterisi. O anlar yeniden gündem oldu

Güney Afrika'da bir papazn sahte bir ‘ölüyü diriltme’ gösterisi yaparak mucize gerçekleştirdiğini iddia ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 05:02
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O anlar yeniden gündem oldu. Güney Afrikalı papazdan 'ölüyü diriltme' gösterisi

Güney Afrikalı papazdan 'ölüyü diriltme' gösterisi. O anlar yeniden gündem oldu
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, bir papazın sahte bir ‘ölüyü diriltme’ gösterisi yaparak mucize gerçekleştirdiğini iddia ettiği anlar yeniden gündem oldu.

2019 yılında sosyal medyada viral olan videoda, Papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama ‘diril’ diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor.

Papaz Lukau'nun kilise önünde yaptığı gösteri çevredekiler tarafından tezahüratla karşılanıyor.

Görüntüler o günlerde Güney Afrika'da ve sosyal medyada alay konusu olmuş ve birçok kişi tarafından kınanmıştı.

Yetkililer ulusal televizyona "Mucize diye bir şey yoktur. Bunlar insanlarımızın umutsuzluğunu paraya çevirmeye çalışanlar tarafından uydurulan şeyler" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

ÜÇ CENAZE ŞİRKETİ DAVA AÇMIŞTI

Törenin organizasyonunda yer alan cenaze şirketleri manipüle edildiklerini ve sahte gösteriden haberlerinin olmadığını iddia etmiş ve itibarlarının zedelendiğini belirterek Papaz Lukau'ya dava açmıştı.

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