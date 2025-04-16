O anları marifet gibi görüntülediler yaptıklarına inanamayacaksınız!

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstilkent istasyonunda, 13 Nisan Pazar günü üç genç, yürüyen merdivene çöp ve lastik attıktan sonra o anları cep telefonuna kaydetti.

Merdivenlerde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, Metro İstanbul yetkilileri olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstilkent istasyonunda, 13 Nisan Pazar günü saat 20.13’te, İstasyon girişinde üç genç, yürüyen merdivene çöp ve lastik attıktan sonra o anları cep telefonuna kaydetti. Görevliler duruma anında müdahale etti ancak, şüphelileri yakalanamadı.

Yürüyen merdivenin basamaklarına çöp sıkışmasını engellemek için güvenlik görevlisi hızla sistemi durdurdu. Ardından araba lastiği dışarıya çıkarılarak istasyon güvenliği sağlandı. Olası bir kaza, görevli personelin dikkati sayesinde önlendi. Olayın ardından izlenen kamera kayıtlarında, toplam üç kişinin olay anında bölgede olduğu belirlendi. İki kişi çöp poşeti ve araba lastiğini istasyona atarken, üçüncü kişinin o anları cep telefonuyla kayda aldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul yetkilileri, söz konusu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda da bazı istasyonlarda yürüyen merdivenlere sabotajlar düzenlenmişti.