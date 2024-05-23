O artık skandalların kraliçesi

Son zamanlarda yaptığı erotik paylaşımlarla herkesin diline düşen Britney Spears yine olay yarattı.

Yakınları tarafından ‘akıl sağlığının’ yerinde olmadığı iddialarıyla karşı karşıya gelen şarkıcı bu kez sevgilisi Paul Soliz denize girdi.

Instagram’da 42.2 milyon takipçisi olan şarkıcı çırılçıplak çektiği videoyu paylaştı.

Görüntülere, “Popoma merhaba” yazan 42 yaşındaki şarkıcı daha büyük bir popoya sahip olmak için kalçalarına yağ enjekte ettirmek istediğini yazdı.

Grammy ödüllü şarkıcının takipçileri ise bu görüntülere “Biri bu kadını durdursun”, “Kendini böyle bitirdi”, “Akıl hastanesine yatması lazım” notunu yazdı.