O artık skandalların kraliçesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O artık skandalların kraliçesi

Britney Spears yine rahat durmadı.

Son zamanlarda yaptığı erotik paylaşımlarla herkesin diline düşen Britney Spears yine olay yarattı.

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Yakınları tarafından ‘akıl sağlığının’ yerinde olmadığı iddialarıyla karşı karşıya gelen şarkıcı bu kez sevgilisi Paul Soliz denize girdi.

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Instagram’da 42.2 milyon takipçisi olan şarkıcı çırılçıplak çektiği videoyu paylaştı.

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Görüntülere, “Popoma merhaba” yazan 42 yaşındaki şarkıcı daha büyük bir popoya sahip olmak için kalçalarına yağ enjekte ettirmek istediğini yazdı.

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Grammy ödüllü şarkıcının takipçileri ise bu görüntülere “Biri bu kadını durdursun”, “Kendini böyle bitirdi”, “Akıl hastanesine yatması lazım” notunu yazdı.

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