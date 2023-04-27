O avukatın fotoğraf arşivi ortaya çıktı. Amasra'da ölen madencilerin ailelerine “Hak etmişsinizdir” demişti

Bartın Adliyesi'nde görülen Amasra'daki maden patlaması davasında ilk iki gün sona erdi. Davanın ilk iki gününde, madenin müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi ve iş güvenliği baş mühendisi Volkan Soylu'nun savunmaları alındı, sorguları yapıldı. Duruşmaya damga vuran ise, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'nin avukatı Çağla Dursun oldu.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; sabah saatlerinde mahkeme heyetinden madenci ailelerinin duruşma salonundan çıkartılmasını isteyen Dursun, bu talebini "Psikolojimiz bozuluyor" diyerek gerekçelendirdi. Dursun, bu sırada duruşma salonuna gelen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Bu talebin ardından madenci aileleri tepki gösterdi. Salona çevik kuvvet girdi. Dursun, "Burası siyaset arenası değil" diye bağırdı. Gerginlik artınca mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

“İSİM VERSİNLER, GEREĞİNİ YAPALIM”

Duruşmanın öğle arasından sonra tekrar söz alan Dursun, bu kez de hakkında konuşan madenci yakınları ve avukatlarını üstü kapalı bir biçimde tehdit etti. Dursun, "Verdikleri röportajlarda, sanıkların değil sarayın avukatları diyorlar. Kimden bahsettiklerini isim vererek söylesinler, biz de gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL KOCAMAN'IN BALDIZI

Çağla Dursun'un duruşmadaki tavırları, iktidara yakın olduğu bilinen yüksek yargı mensubu Yüksel Kocaman'la ilişkilendiriliyor. Çağla Dursun, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'la, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde evlenen Ayça Dursun'un kardeşi. Yüksel Kocaman'la Ayça Dursun, 20 Eylül 2020'deki nikah törenlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmişti.

Yüksel Kocaman, Ayça Dursun'la olan nikahından sonra onbinlerce lira harcayarak yaptığı balayı ve otele helikopterle gitmesiyle gündeme gelmişti. Kocaman ayrıca, halen aktif görevde olan bir Danıştay üyesi tarafından, "Hakkında rüşvet/borsa iddiaları var" denilerek suçlanmıştı.

KENDİSİ DE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sosyal medyada aldığı tepkiler nedeniyle Twitter hesabını kapatan Dursun'un profilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen bir fotoğrafı bulunuyor.

VALİ'DEN AVUKATA ZİYARET

Zonguldak Barosu'na kayıtlı olan Çağla Dursun'un, devlet erkanıyla içli dışlı olduğu Zonguldak Valiliği'nin yaptığı paylaşımda da göze çarpıyor. Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın, Dursun'u ofisinde ziyaret ettiği görülüyor.

STAJYERKEN KENDİNİ AVUKAT OLARAK TANITTIĞI İÇİN UYARI ALDI

Dursun, 2020 yılında, avukat olmadığı dönemde avukat sıfatını kullanarak kendisini tanıttığı için gündeme gelmişti. Zonguldak Barosu, Dursun'u yazılı olarak uyarmış ve kendisini avukat olarak tanıtmasını Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmişti.

AYM VE YARGITAY ÜYESİYLE İFTAR

Henüz genç bir avukat olan Dursun, yüksek yargı mensupları ve başsavcılarla olan temaslarını da sosyal medya hesabında yayınlıyor. Dursun, bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Yargıtay üyesi Kenan İpek ve Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan’la birlikte katıldığı bir iftar programında çekilen fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

İpek, Türkiye tarihindeki en büyük toplu işçi ölümü olan Soma’daki maden kazasıyla ilgili çıkan karara ilişkin bozma kararı veren Yargıtay heyeti arasında yer alıyor.

YARGITAY BAŞKANI’NA ZİYARET

Avukat Dursun, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya yaptığı ziyareti ve aldığı hediyeyi de paylaşmaktan geri durmadı. Dursun, fotoğrafı, “Sayın Yargıtay Başkanımız Mehmet Akarca beyefendiye misafirperverliği, tevazusu ve hediyesi için şükranlarımızı sunarım” notuyla paylaştı.

GÜNÜ 'HAK ETMİŞSİNİZDİR' DİYEREK KAPATTI

Amasra davasında ikinci gün sona ererken, madenci yakınları işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'ye tepki gösterdi. Ekmekçi'nin avukatı Dursun, bu sırada patlamada oğlunu kaybeden bir anneye "Başınıza gelenleri hak etmişsinizdir" ifadesini kullandı.