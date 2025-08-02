O bakan kimin cumhurbaşkanı olacağını açıkladı! Erken seçim için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O bakan kimin cumhurbaşkanı olacağını açıkladı! Erken seçim için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih verdi. Öte yandan Uraloğlu, "O akşam Trabzon’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027’nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum: Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gerçekleştirdiği açıklamalarda, 2027 senesinde yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seçim gecesinin şimdiden adeta hayalini kurduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini öngördüğünü dile getirdi.

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TARİH VERDİ

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da yapılan toplantıda, geleceğe yönelik düşüncelerini paylaştı. 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihine dikkat çekerken, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027’de yapılacak, öyle düşünüyorum" dedi.

Uraloğlu, seçim sonuçlarını hayal ederek, "O akşam Trabzon’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027’nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum: Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.

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