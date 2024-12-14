O balık türüne yasak geliyor! Tarih verildi

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Tamer Takıl, 15 Aralık Pazar gününden itibaren turna balığına av yasağının geleceğini belirtti.

Eskişehir ESBALDER Başkanı Tamer Takıl, turna balığına gelen yasaktan ve balık stoklarının tükenmesi hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde tüm bölgelerde baraj, gölet ve akarsu gibi alanlarda Turna balığı (Esox Lucius) av yasağı 15 Aralık Pazar günü başlıyor, 31 Mart 2025 gününe kadar üreme dönemi sebebi ile av yasağı devam edecektir. Tüm Amatör olta balıkçılarının yasağa riayet etmelerini ve bu dönemde av yapan olur ve tespit edilir ise bölgelerinde bulunan su ürünleri müdürlüğü ve jandarma birimlerimize haber vermelerini rica ediyoruz. Balıklar yavrulama yapabilmek için genelde derinliği az olan kıyı bölgelerini seçerler. Bu dönemlerde suyun yanlış kullanımı sonucunda su seviyesindeki ani düşme ve yükselmeler yeni doğmuş ya da doğacak milyonlarca balığın yok olmasına sebep oluyor. Özellikle sulama amaçlı gölet ve akarsularda bu sorun daha sık yaşanıyor. Tüm ülkede yaşanan kuraklık sebebi ile bu sene daha dikkatli olmamız gerekmekte, kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Şu günlerde suyu çok ekonomik kullanmalıyız. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızın da düzenli bir şekilde denetimlerini yaparak, keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekiyor. ESBALDER olarak öncelikle üyelerimiz olmak üzere, tüm amatör balıkçılara yönelik, balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme için çaba sarf etmekteyiz. Av yasağı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içindeyiz. Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız. Her şeyi kurumlardan beklememek gerekiyor. Bu nedenle, amatör balıkçılarımızın söz konusu zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Yasağa uymayarak, avlananlar ağır para cezalarına maruz kalacaklardır. Bu sebep ile tüm amatör balıkçıların yasaklara uymaları önem arz etmektedir."