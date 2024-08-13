O bankanın müşterisi olanlar dikkat! Kartlara 7 bin 500 TL yatacak

İş Bankası, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla düzenlediği kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla başlatılan yeni promosyon, özellikle konaklama harcamalarını hedef alıyor.

Banka, belirli otellerde yapılan yüksek tutarlı harcamalar için MaxiPuan ödülleri sunuyor. Örneğin, 35.000 ile 49.999 TL arasında tek seferlik alışveriş yapanlar için 2.500 TL, 50.000 ile 99.999 TL arasında alışveriş yapanlar için 5.000 TL ve 100.000 TL üzerinde alışveriş yapanlar için ise tam 7.500 TL MaxiPuan kazanımı mümkün.

Kampanya, 1 Ağustos'tan 31 Ekim'e kadar sürecek konaklamalar için geçerli olup, MaxiPuan'ların kazanılabilmesi için harcamaların 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılması gerekiyor. İş Bankası'nın bu kampanyası, tatil planları yapan müşteriler için oldukça cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.

KAMPANYA KOŞULLARI NELER?

Kampanya, belirli şartları yerine getiren müşterilere, 18 Eylül 2024 tarihinde son kullanılan kredi kartlarına MaxiPuan yüklenmesini öngörüyor. Müşteriler, kazandıkları MaxiPuan'ları 31 Ekim 2024 tarihine kadar kullanabilecekler, aksi takdirde 1 Kasım 2024'te bu puanlar geçersiz sayılacak.

Kampanyaya katılım için İşCep uygulaması üzerinden işlem yapılması gerekiyor. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin Maximum özellikli kredi kartlarıyla yapacakları harcamalar geçerli olacak. Eğer kampanya süresince yapılan rezervasyonlar iptal edilirse, müşterilerin kazandıkları MaxiPuan'lar iptal edilecek.

Rezervasyon sırasında farklı kartlar kullanılarak yapılan ödemelerde, ilk ödeme hangi karta yapıldıysa o karta yansıtılacak. Müşteriler, bu kampanyadan sadece bir kez faydalanabilirler ve en fazla 7 bin 500 TL değerinde MaxiPuan kazanma hakkına sahipler. Ayrıca, her rezervasyon için yalnızca bir defa MaxiPuan kazanılabilecek.