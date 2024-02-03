O belediyede en düşük maaş 30 bin 300 TL oldu

Kaynak: ANKA
O belediyede en düşük maaş 30 bin 300 TL oldu
Kemalpaşa Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşmeyle imzalanan sözleşme ile en düşük işçi maaşı 30 bin 300 TL oldu.

Kemalpaşa Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasındaki 2 yıllık yeni toplu sözleşmeye, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile Genel – İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç imza attı. İmzalanan protokolle en düşük maaş, ikramiye, sosyal haklar ve izin ücreti gibi yan ödemelerle birlikte 30 bin 300 TL oldu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Amacımız, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma rağmen göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizimle olan, omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımızın en iyi imkanlarda çalışmalarını ve yaşamalarını sağlamak. Benim çalışma arkadaşlarımın refah düzeyi yükselecek, Kemalpaşa’da taban ücret 30 bin olacak dedim. Elimizden geldiği kadar sizleri enflasyon altında ezdirmemeye çalıştık. İşçinin, emekçinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolün herkese hayırlı olmasını diliyor, hakkınızı helal edin istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum’’ dedi.

COŞKULU KUTLAMA

Protokolün imzalanması ile birlikte belediye personeli, Kemalpaşa Belediye Binası önünde toplanarak şarkılar ve halaylar eşliğinde kutlama yaptı. İşçiler, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’yı pankart, slogan ve alkışlarla karşılayarak, teşekkürlerini ve sevgilerini ilettiler.

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