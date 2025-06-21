O belediyeden YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği

Adıyaman Belediyesi, YKS'ye giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında öğrenciler, sınav günü sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Ayrıca sınav sabahı öğrencilere ücretsiz su, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

22 Haziran’da yapılacak ikinci oturum için de Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinin her noktasından sınav merkezlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaya devam edecek.