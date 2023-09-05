O besin libidoyu artırıyor mu?

Burnumuzun dibindeki bir besin adeta şifa deposu. İşte o besin ve en çok merak edilen, “Libidoyu artırıyor mu?” sorusunun yanıtı…

O besin libidoyu artırıyor mu?

Editör: Naim Arıoğlu

Bal kabağı neredeyse tüm hastalıkları yerle bir ediyor, libidoyu artırıyor. İşte bal kabağının diğer yararları…

Bal kabağının tam mevsimi. Potasyum ve lifin güçlü bir bileşimi olan balkabağını yemek en başta kalbe iyi geliyor. Erkekleri ilgilendiren yanı ise libidoyu artırması. Bunun nedeni kan basıncını dengelemesi

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Balkabağı, sağlıklı gözleri, cildi ve bağışıklığı destekleyen güçlü bir antioksidan. Beta-karoten, meyve ve sebzelerde bulunan ve aynı zamanda antioksidan görevi gören bir pigment sınıfı olan bir karotenoid türü.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ KILIYOR

Balkabağı, demir ve A, C ve E vitaminleri gibi bağışıklık güçlendirici besinler açısından zengin bir kaynak. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde çok önemli. Bazı besinler bağışıklığınız için yararlı.

İLTİHAPLANMAYI ÖNLÜYOR

Balkabağının içindeki beta-karoten vücutta biriken iltihabı kurutuyor. Kalp hastalığı riskini azaltabiliyor.

POTASYUM ZENGİNİ

Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan ya da hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürüyor.

LİBİDOYU KUVVETLENDİRİYOR

Lif ve potasyum açısından zengin olan balkabağı sperm sayısı ve kalitesini artırıyor, testosteronu ve libidoyu yükseltiyor.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şili’de madencilerin tazminat zaferi. Bizde yardımlar Soma yerine Somali’ye gitmişti Güncel
Şili’de madencilerin tazminat zaferi. Bizde yardımlar Soma yerine Somali’ye gitmişti
AKP’li belediye borca batıyor Güncel
AKP’li belediye borca batıyor
Altından on kat daha değerli! Elinde olan köşeyi dönecek Ekonomi
Altından on kat daha değerli! Elinde olan köşeyi dönecek
Zam bekleyen emeklilere kara haber Ekonomi
Zam bekleyen emeklilere kara haber
Tuzla'da trafik kazası Güncel
Tuzla'da trafik kazası
Türk denizci Kızıldeniz'de Suudi Arabistan askerleri tarafından kurtarıldı Dünya
Türk denizci Kızıldeniz'de Suudi Arabistan askerleri tarafından kurtarıldı
İstanbul için yağmur uyarısı yapıldı Güncel
İstanbul için yağmur uyarısı yapıldı