O bir minik Trabzonspor fenomeni... Bu çağrıya kulak verin Tom ne zaman stada girecek?

Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 2 aylıkken sahiplendiği ve 'Tom' adını verdiği kedisine ilgiyle bakıyor. Özel tasarımlı bordo mavili forma giyen Tom tam bir Trabzonspor aşığı. Yolcu, kaşkol taktığı kedisi Tom’u hiç omzundan indirmiyor.

STADYUMA GİRİŞİ YASAK

Ünü yurt dışlarına ulaşan Tom Trabzonspor'un forma tanıtım reklamında rol aldı. 'Tom', sahibi Evren Yolcu ile ekran başına geçerek Trabzonspor maçlarını izliyor. Videolarıyla sosyal medyada ilgi gören Tom, evcil hayvanların stadyuma girişine izin verilmediği için stadyuma giriş yapamıyor. Evren Yolcu, kedisi Tom için 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişler hazırladı.

'TRİBÜNDE İZLEMEK İSTİYORUZ'

Kedisi 'Tom' ile birlikte tribünde maç izlemek istediğini söyleyen Yolcu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor’un yeni forma tanıtımında reklam filmi için bizi çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştık. Çok güzel oldu. Trabzonspor maçlarını kurulan dev ekranlarda ve evde izliyoruz. 'Tom' ile birlikte maçları statta izleyebilmek için Trabzonspor'dan bir talebimiz oldu. Birkaç kez de bu isteğimizi yineledik. İnşallah bu kez sesimizi duyarlar.

Onunla tribünde ya da uygun bir yerde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada bulunup, destek olmak istiyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Etrafımdakilerin 'Tom'u sevmesi çok hoşuma gidiyor. Rakip takım taraftarı bile 'Tom'u takip ediyor. Hayatında hiç Trabzon’a gelmemiş insanlar bile 'Tom'u merak ediyor. Fenerbahçeli bir aile var, 'Tom'u takip ediyor ve seviyorlar. Bu sevgi ve ilginin birleştirici olduğunu düşünüyorum."

YAZILI AFİŞLER HAZIRLADI

Stada kedisiyle girme isteğini duyurmak için afişler hazırladıklarını anlatan Yolcu, "Yeğenimle çalışma yaptık. 'Tom'un stada girebilmesi için afişler bastırıp sokaklara astık. İnşallah Trabzonspor da bize gereken cevabı verir" şeklinde konuştu.