O bir sosyal medya fenomeni 'adı Rexie'

Rexie'nin ailesi, çocuklarının yaşadığı zorlukları ve engelli bir hayvana bakmanın ne denli zor olduğunu gözler önüne seriyorlar. Engelli hayvanlara karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar.

Rexie, kronik böbrek hastalığına sahip. Henüz kritik bir aşamada değil, ancak bu durum Rexie'nin yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda.

Rexie'nin paylaşımları, engelli evcil hayvanların bakımına dair farkındalık yaratmanın ötesinde, sevginin ve pozitifliğin gücünü de gösteriyor. Rexie'nin enerjisi, adeta izleyenlere mutluluk aşılıyor.

10 yaş gönderisine yazılan duygusal mesajı: “Etkileyici bir kedinin harika yaşamında etkileyici bir dönüm noktası. Rexie bugün muhteşem bir şekilde 10 yaşına giriyor!





Sık sık özel ihtiyaç duyulan bir kediye bakmanın zor olup olmadığını soruyorlar. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak olabilir, özellikle de tek başına bakıcı olarak. Ama bu, başkasının hayatında daha iyi bir fark yarattığın anlamına geliyorsa, buna değer. Hepimizin bir hayatı var ve bazılarımız diğerlerinden daha az yaşıyor ve daha az şanslıyız, neden onların hayat yolculuklarında yardımcı olmayalım? Her şekilde, şekil ve koşulda - kediler sahip olmak için bir nimet ve keyiftir. Paylaştığın sevgi ve kurduğun bağ vazgeçilmezdir. Yani, Rexie'ye bak. Onun içine çok fazla sevgi ve özveri döküldü, o hepsini parlıyor.





Rexie'nin hayatına ilgi gösteren tüm Instagram takipçilerimize, buradaki güzel kahkahalar, sohbetler ve her türlü etkileşimler için teşekkürler, Rexie'yi sizlerle paylaşmak her zaman bir zevk



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En sıcak kabarık güneş ışını için mutlu Purrsday. Churu havuzunu ve Meowtini barını açma zamanı, ton balığı! ????”

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Rexie’nin takipçileri ise "Rexie'nin ifadeleri, her günümü aydınlatıyor. Gerçekten çok pürüzsüz bir kişiliğe sahip!" dedi.

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İlgiyle, mutlulukla takip edilen kedi, herkese kendini sevdirmeyi başarmış. Onun haberi olmasa da tüm dünyadan milyonlarca takipçisi bulunmakta.

Başka bir kullanıcı ise, "Rexie'nin mutluluğu bulaşıcı, günümü seninle güzelleştirdim Rexie! Hep gülümse!" şeklinde duygusal bir yorumda bulundu.

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Rexie'nin hikayesi, engelli hayvanların sadece özel bakım gerektirmekle kalmayıp, sevgi ve ilgiyi asla ihmal etmemek şartıyla mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebileceğini de gözler önüne seriyor.

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Sosyal medyada, Rexie'nin "Rexpressions" adını verdiği tatlı ve komik ifadeleri, onu adeta diğer engelli arkadaşları arasında kahraman yapıyor.

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Rexie, hayatındaki zorluklara rağmen enerjisi ve pozitifliğiyle herkese ilham kaynağı olmayı başardı. Bu evlat, sevginin gücüyle engelleri aşılabileceğini kanıtlıyor ve dünya çapında sayısız kişiye mutluluk ve pozitif enerji veriyor.