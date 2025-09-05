O bölgede Ebola salgını ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında 28 Ebola vakasının belirlendiğini açıkladı. Kamba, salgın sebebiyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölenler arasında 4 sağlık personelinin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi vasıtasıyla müdahale koordinasyon sistemi oluşturduğunu belirtti. Hızlı müdahale ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, denetimin artırıldığını aktaran Kamba, izolasyon uygulamalarının devreye sokulduğunu ve defin işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlamak için yeniden düzenlendiğini söyledi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında 28 Ebola vakasının belirlendiğini açıkladı. Kamba, salgın sebebiyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölenler arasında 4 sağlık personelinin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi vasıtasıyla müdahale koordinasyon sistemi oluşturduğunu belirtti. Hızlı müdahale ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, denetimin artırıldığını aktaran Kamba, izolasyon uygulamalarının devreye sokulduğunu ve defin işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlamak için yeniden düzenlendiğini söyledi.