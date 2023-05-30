O bölgelerde oturanlar dikkat

Adı: beyin yiyen amip! Göl ve nehir kenarında yaşayanların çok dikkatli olması gerekiyor….

O bölgelerde oturanlar dikkat

Sudan insana bulaşıyor. Beyin yiyen amip öldürür mü? İşte beyin yiyen amiple ilgili bilinmeyenler…

İnsandan insana geçme ihtimali bulunmayan beyin yiyen amip göl ya da nehir suyundan burun yoluyla sinüslere oradan da beyne geçiyor. Oradan sinir sistemi aracılığıyla beyne geçiyor. Beyne yerleşen amip omuriliğe kadar hasar verebiliyor.
Menenjitlere yol açan beyin yiyen amip ani ölümlere yol açabiliyor.

NASIL BULAŞIR?

Burun içi iltihabı, ani değişen vücut sıcaklığı, mide bulantıları, kusma, baş ağrısı ve gözlerde yanmalara yol açıyor. Kirli suyun burun ya da ağza kaçmasıyla virüs anından vücutta kendine yer etmek için mukozalara yapışır. Buradan beyne geçer. İnsandan insana geçmiyor. Çünkü havaya bulaşmadan kendine vücutta yer buluyor. Beyindeki hücreleri yiyor. Oradan sinir sistemiyle tüm vücutta çeşitli hastalıklara yol açıyor.

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