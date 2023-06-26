O çay kanser mi yapıyor

Alkol, sigara kullanımı, çok fazla kırmızı ve işlenmiş et tüketimi kansere adeta davetiye çıkarıyor. Mayo Clinic'e göre popüler bir bitki çayı ise kanser riskinizi oldukça fazla artırıyor.

MATE ÇAYI KANSERİ TETİKLİYOR

Yerba mate bir bitki çayı. Genellikle mate olarak biliniyor. ÖzellikleGüney Amerika'nın birçok bölesinde çok popüer. Son yıllarda Türkiye’de de sıkça kullanılıyor. Ancak uzmanlardan ciddi bir uyarı geldi.

Mayo Clinic, "Bazı araştırmalar, uzun süre boyunca çok miktarda mate çayı içen kişilerin ağız, boğaz ve akciğer kanseri gibi bazı kanser türleri için yüksek risk altında olabileceğini gösteriyor" diye açıklama yaptı.

Mayo Clinic Sağlık kuruluşuna göre, çok sıcak mate çayı içmek, daha soğuk sıcaklıklarda mate çayı içmekten daha fazla kanser ristini artırıyor. BMJ'de yayınlanan bir inceleme makalesinde konuyla ilgili, "çok sıcak" yerba mate içmenin yemek borusu kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu tespit eden araştırmaya atıf yaptı. Mate çayının içinde kansere neden olduğu bilinen polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'ler) bulunduğunu duyurdu. Aynı içerik tütün dumanı ve ızgara et de bulunuyor.

Illinois Üniversitesi bilim insanları tarafından 2012 yılında yürütülen bir araştırma, kolon kanseri hücrelerinin bir fincan mate çayında bulunan yaklaşık sayıda biyoaktif bileşiğe maruz kaldıklarında öldüğünü gösterdi. Gıda kimyası ve gıda toksikolojisi doçenti Elvira de Mejia, "Mate çayındaki kafein türevleri sadece insan kolon kanseri hücrelerinde ölüme neden olmakla kalmadı, aynı zamanda önemli inflamasyon belirteçlerini de azalttı. Bu önemli çünkü iltihaplanma kanser ilerlemesinin adımlarını tetikleyebilir" diye konuştu. Mayo Clinic, "Yerba mate sizin çayınızsa, ölçülü olarak tüketin. Ancak her zaman olduğu gibi, herhangi bir bitkisel ürünü denemeden önce doktorunuza danışın" dedi.