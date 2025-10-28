Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, 10 yaşında bir çocukken Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarına katılmıştı.

O gün yaşadıklarını anılarında özetle şöyle anlatıyor: Ankara’da bütün caddelere yerleştirilen hoparlörlerden 10. Yıl Marşı yükseliyordu.

Benden iki yaş büyük ağabeyimle birlikte geçit töreninin yapılacağı hipodroma doğru yürümeye başladık.

İnsanlar, Ulus ve Ankara Garı yolu üzerinden Hipodrom’a adeta akıyordu.

Biz de onların arasına karıştık.

Herkes coşkuyla 10. Yıl Marşı’nı söylüyordu:

“Çıktık açık alınla on yılda her savaştan

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan

Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.”

Bir ara marş durdu, Atatürk’ün 10. Yıl Nutku başladı.

Nutkun ardından marş yine başladı ve bizler bir defa daha ona eşlik ederek yürüyüşümüzü sürdürdük:

“Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.”

Hipodromda tahta tribünler kurulmuştu. Onur tribününde Atatürk’ü, İsmet Paşa’yı, Mareşal Çakmak’ı, Tevfik Rüştü Aras’ı, Nuri Conker’i, Ruşen Eşref’i ve Fahrettin Altay Paşa’yı gördük. Cumhuriyet kutlamaları için Ankara’ya gelmiş Sovyetler Birliği’nden bir bakan da oradaydı.

Önce tanklar ve toplarla askerler geçti. Onları izciler, öğrenciler, memurlar, işçiler, meslek toplulukları ve kağnılı köylüler izledi. Hepsini de “Yaşa... Varol!” diyerek coşku ve heyecanla alkışladık.

Törenin sonuna doğru geçit alanını bizim de içinde olduğumuz izleyiciler doldurdu. Hepimiz Atatürk’ü daha yakından görmeye çalışıyorduk.

Atatürk’ün üzerinde frak ve başında silindir şapka vardı. Önünden geçen bizleri selamlıyordu.

Gözleri çakmak çakmaktı. Ağabeyime ‘Gördün mü, bize nasıl baktı’ dedim. O da “Evet, gördüm” dedi.

Kalabalığın seline kapılarak Atatürk’ün önünden bir kez daha geçtik.

O günkü tören ve Atatürk’ü üç metre yakından görmemiz unutulacak şey değildi.

Bunu aylar boyu bütün yakınlarımıza ve okul arkadaşlarımıza anlattık.

“Muazzam bir tarihi gün yaşamıştık.”

***

Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102’inci yılını kutlayacağız.

yıl kutlamalarında yaşanan coşku ve heyecan tekrar yaşanır mı dersiniz?

İYİ Kİ PETROLÜMÜZ YOKMUŞ!

Donald Trump, ABD’ye giren uyuşturuculardan Venezuela’yı sorumlu tutuyor.

O kadar ki, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül konuldu. Yakında darbeyle düşürülürse hiç şaşırmam.

***

Aslında ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskısının ardında uyuşturucu değil petrol var.

Dünyanın petrol bakımından en zengin ülkesi Venezuela bu zenginliği ABD’ye hiç mi hiç koklatmıyor.

İran, Irak, Kanada ve Suudi Arabistan petrol zengini diğer ülkeler.

ABD’nin İran’ı rahat bırakmayışının, Irak’ta 1 milyon insanın ölümüne yol açan savaşa yol açmasının ardında da bu ülkelerin petrol zenginliği ve o zenginlikten kendisinin yararlandırılmayışı gerçeği yatıyor.

Kanada da ABD’nin radarında. Trump, bir açıklamasında açıkça “Kanada 51. eyaletimiz olacak” demedi mi?

ABD, S.Arabistan’a dokunmuyor çünkü onlar petrol gelirlerinin büyük bölümünü silah ve uçak alımı ile çeşitli ihaleler yoluyla ABD’ye gönüllü veriyor zaten. Tam bir teslimiyet içindeler.

***

Yukarıdaki vahim tabloya bakınca “İyi ki petrol zengini bir ülke değiliz” diyorum.

HAYVAN SEVGİSİNE KESİLEN FATURA

Türkiye’de milyonlarca aile evcil hayvan besliyor.

Bu hayvanların aşıları ve hastalandıkları takdirde de tedavileri veteriner kliniklerinde yapılıyor.

Peki, son yıllarda özellikle büyük kentlerde sayıları hızla artan bu klinikleri, sunulan hizmet ve uygulanan fiyatlar açısından kim denetliyor?

Bana kalırsa bu kliniklerle ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ne de valilikler doğru düzgün ilgileniyor. Ortada tam bir başıboşluk, tam bir keyfilik var.

***

Yaşlı bir dost anlattı.

Ankara’da bir hayvan kliniğine götürmüş hastalanan kedisini.

Muayene, röntgen, kan tahlili, serum, ilaç, mama derken ödediği para 20 bin lirayı bulmuş.

Üstelik birkaç gün sonra “Merak etmeyin, sorunu çözdük” denilip teslim edilen kedisinin şikayetleri aynen devam ediyormuş.

***

Hukuk derslerinde okutulan “gabin” diye bir kavram var:

“Fırsatı nimet bilip istismarda bulunmak” diye özetlenebilir bu kavram.

Doğum sancısı tutan bir kadını acilen hastaneye götürmek için bir taksi şoförünün normal tarifenin üstünde fiyat talep etmesi gabindir ve suçtur örneğin.

Veteriner kliniklerinde deyim yerindeyse gabinden geçilmiyor. İnsanların evlerinde besledikleri kedi ve köpeklere bağlılıkları, sevgileri kliniklerde açıkça istismar ediliyor.

***

Yıllar önceydi.

Kedim Lokum, sokakta köpeklerin saldırısına uğrayıp yaralandı.

Kucakladığım gibi yakındaki veteriner kliniğine koştum.

Röntgeni çekilirken kalbi dayanmadı, hayatını kaybetti.

Klinik, kedim öldüğü halde bana acil muayene ve röntgen bedeli olarak hatırı sayılır bir fatura çıkardı.

Ne diyeceğimi bilemedim, istenen parayı ödedim.

Tam klinikten çıkıyordum ki, veteriner hekim arkamdan “Ölüsünü almadığınıza göre defin işlemini bize bırakmış oluyorsunuz. Defin ücreti de ödemeniz gerekir” diye seslendi.

İstenen defin ücretini de ödedim.

***

Geçenlerde bir dost meclisindeydim. Konu evcil hayvanlardan ve onların bakım ve tedavilerinden açıldı.

Evlerinde hayvan besleyen arkadaşların tamamı veteriner kliniklerinde başlarına gelen “sürpriz”leri anlattılar.

Her hikâye sonunda mecliste bulunanlardan “Vay canına!”, “İnsaf ya!”, “Bu kadar da olmaz artık!” tepkileri yükseldi.

***

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

İlgili kurumların veteriner kliniklerini bir an önce ciddi biçimde denetlemesi, burada göz göre göre yapılan insafsızlıklara, haksızlıklara, istismarlara izin vermemesi gerekir.