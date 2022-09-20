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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

Televizyonun unutulmaz komedi programı 'Olacak O Kadar' la milyonların gönlünde taht kuran merhum sanatçı Levent Kırca'nın kızı da babasının yolundan gidiyor.

Galeri Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:08
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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

İ.Türkiye'nin en önemli ve unutulmaz komedyenleri arasında yer alan Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın son hali gündem oldu.

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

2015'te hayatını kaybeden Levent Kırca, ekranlarda olan dönemde birçok başarı elde etti.

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

Unutulmaz oyuncu, bu defa kızıyla anıldı. Kızı da babası gibi oyuncu çıktı.

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

Levent Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

Ayşe Kırca 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynadı.

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

Temmuz 2022'de başlayan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde ise Yeliz rolüne hayat verdi.

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İşte Ayşe Kırca'nın son hali...

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Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

10/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

11/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

12/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

13/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

14/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

15/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

16/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

17/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

18/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

19/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

20/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

21/21
Usta sanatçı Levent Kırca'nın kızını görenler gözlerine inanamadı O da babasının izinden gidiyor

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