O dizinin de fişi çekildi mi? Show TV’den beklenmeyen karar

Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi yeni bölüm yine gerilim dolu sahnelerle seyircinin karşısında oldu.

Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosu ile kısa sürede vazgeçilmez haline gelen Deha dizisinde bu defa ise olay var.

RTÜK'TEN DURDURMA CEZASI GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere RTÜK, yapılan toplantının ardından yayın durdurma cezalarını duyurmuş iddialı dizi Deha dizisine de durdurma cezası gelmişti.

Durdurma cezasının ardından AY YAPIM’dan Deha dizisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmemiş ve yeni bölüm seyircinin karşısında olmuştu.

Bu dikkat çeken kararın ardından Deha dizisi hayranları büyük bir şok yaşarken asıl kötü haber ise yeni bölümde ortaya çıkmış oldu.

Deha dizisinde Devran’ın cinayet suçundan tutuklanıp ceza evine girmesi ve yolun sonuna gelmesi ise ekran başındaki herkesin kafasını karıştırmış durumda.

Dizinin sıkı takipçileri neler olacağını merak ederken Devran’ın yeni hamlesi ise herkesi endişelendirmiş.

Ancak muhtemelen bu detaylar Deha dizisi durdurma cezasını tamamladığında ortaya çıkmış olacak.

Deha dizisinin heyecan ve gerilim dolu yeni bölümleri Pazar akşamları saat 20.00’da Show TV ekranlarında seyircinin karşısında olacak.