O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı

Özgür Erdursun, Kamu Son Haber muhabiri Süleyman Çay'a yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarındaki son değişikliklere dair önemli bilgiler verdi.
İşte Erdursun'un açıklamalarından öne çıkan bilgiler:
En Düşük Emekli Aylığı ve Yapılan Zam: Geçtiğimiz günlerde emekli aylıklarına yapılan yüzde 42,57 oranındaki zamla birlikte en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak emekliler, yaşanan fiyat artışları nedeniyle bu zamdan memnun değillerdi.
Yeni Zam Oranı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükselttiğini açıkladı.
Zamın Etkisi: Özgür Erdursun'a göre, kök aylığı 6 bin 700 TL'ye kadar olan emeklilerde herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak 7 bin 500 TL kök aylığına sahip olan bir emeklinin aylığı, yüzde 42,57 artış sonrasında 10 bin 695 TL'ye çıkmıştı. Yapılan düzenleme ile beraber bu aylık 11 bin 194 TL'ye çıkacak.
Yüksek Kök Aylığına Sahip Emekliler: Erdursun'a göre, 10 bin TL üzerinde kök aylığına sahip emeklilerde ciddi değişimler yaşandı.
Örneğin, 25 bin TL kök aylığına sahip bir emekli zam sonrasında 35 bin 650 TL'ye çıkmıştı. Yapılan düzenleme ile bu aylık 37 bin 313 TL'ye yükselecek.
Emeklilerin Sayısal Dağılımı: Erdursun'a göre, 7 bin 500 TL kök aylığına sahip emekli sayısı 6 milyon. Yapılan düzenleme ile birlikte 3 milyon emeklinin aylığında değişiklik olmayacak.
Farklılık ve Etkilenen Miktarlar: Yapılan düzenleme sonucunda değişen aylıklarda 400, 450, 472, 500 ve 600 TL'lik farklar oluşacak. Bu farklar, emekli aylığı miktarına göre yüzde 10 ila 15 arasında değişiklik gösterecek.
Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, emeklilerin aylıklarındaki artış, kök aylıklarına göre farklılık gösteriyor ve bu artışın miktarı emeklinin mevcut aylık gelirine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.