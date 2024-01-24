O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı

Zamın Etkisi: Özgür Erdursun'a göre, kök aylığı 6 bin 700 TL'ye kadar olan emeklilerde herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak 7 bin 500 TL kök aylığına sahip olan bir emeklinin aylığı, yüzde 42,57 artış sonrasında 10 bin 695 TL'ye çıkmıştı. Yapılan düzenleme ile beraber bu aylık 11 bin 194 TL'ye çıkacak.