O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor

O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da doluluğu ve uzun kuyruklarıyla tartışma konusu olan metrobüs durakları bayramın gelmesiyle boş kaldı. Metrobüs duraklarının o eski halinden eser yok şimdi.
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 1

YENİÇAĞ / ERDEM AVŞAR

İstanbul’da artan kalabalık ve trafik sorunu her geçen gün büyümeye devam ederken, metrobüs duraklarından yansıyan görüntüler de tartışma konusu olmuştu.

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 2

Özellikle Yenibosna ve Şirinevler metrobüs duraklarında oluşan kalabalık ve uzun kuyruklar sık sık haberlere konu olmuştu.

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 3

Kadıköy'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüs hattındaki bazı duraklarda, işe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunluğa neden oluyordu.

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 4

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte İstanbul’da yaşayan birçok vatandaş memleketlerine ya da tatile beldelerine akın etti.

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 5

İstanbul’da yaşanan bayram tatili manzarası metrobüs duraklarına da yansıdı.

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 6

Kalabalığın İstanbul’dan çıkmasıyla birlikte her gün dolup taşan metrobüs durakları da adeta boş kaldı.

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 7

İşte, İstanbul'un o meşhur metrobüs duraklarından kareler:

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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 8
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 9
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 10
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 11
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 12
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 13
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 14
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 15
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 16
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 17
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 18
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 19
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 20
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 21
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 22
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 23
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 24
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O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor 25
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