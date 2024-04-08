O eski halinden eser yok şimdi. Efsane durak yalnızlar rıhtımını oynuyor

YENİÇAĞ / ERDEM AVŞAR
İstanbul’da artan kalabalık ve trafik sorunu her geçen gün büyümeye devam ederken, metrobüs duraklarından yansıyan görüntüler de tartışma konusu olmuştu.
Özellikle Yenibosna ve Şirinevler metrobüs duraklarında oluşan kalabalık ve uzun kuyruklar sık sık haberlere konu olmuştu.
Kadıköy'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüs hattındaki bazı duraklarda, işe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunluğa neden oluyordu.
Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte İstanbul’da yaşayan birçok vatandaş memleketlerine ya da tatile beldelerine akın etti.
İstanbul’da yaşanan bayram tatili manzarası metrobüs duraklarına da yansıdı.
Kalabalığın İstanbul’dan çıkmasıyla birlikte her gün dolup taşan metrobüs durakları da adeta boş kaldı.
İşte, İstanbul'un o meşhur metrobüs duraklarından kareler: