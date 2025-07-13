Amerikalı şarkıcı ve moda girişimcisi Jessica Simpson, son yıllarda uyguladığı sıkı diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle toplamda 45 kilo verdi. 44 yaşındaki üç çocuk annesi sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı bikinili pozuyla dikkat çekti.

Simpson, 2020 yılında yayımladığı Open Book adlı otobiyografisinde, genç yaşta başladığı kariyerinde bedenine yöneltilen baskıların ruh sağlığını etkilediğini açıklamıştı. 2022’de People dergisine verdiği röportajda ise değişen toplum algısına değinerek, “Ben her hâlimle bendim” demişti.

Verdiği kilolarla birlikte sahnelere dönen Simpson, yeni EP’si Nashville Canyon, Part 1 ile hayranlarının karşısına çıkıyor. İlk performansını Texas’taki SXSW etkinliğinde sergileyen yıldız, duygularını müziğe döktüğünü belirtti.