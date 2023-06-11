O estetikten sonra aman dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, rinoplasti dediğimiz burun estetiği görselliğin yanı sıra nefes alma sorunu olan hastalarda sağlık bakımından da büyük fayda sağladığına dikkat çekti.

Kastamoni, ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

Ameliyat sonrası burun bakımı ve yıkanması için verilen sprey ve ilaçlar düzenli, doktorunuzun anlattığı şekilde kullanılmalıdır.

Ameliyat sonrası kan sulandırıcı özellikteki ilaç, yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası göz çevresinde şişlik (ödem) ve morarmalar olması normaldir. Bunlar ilerleyen günlerde azalıp kaybolacaktır. Daha hızlı düzelme için baş yukarıda yatabilir, özellikle ilk 24 saat buruna bası olmayacak şekilde buz uygulayabilirsiniz.

Burun ameliyatı sonrası bir süre spor yapılmamalıdır. 1 hafta sonra basit yürüyüş gibi egzersizler yapılabilir, 1-2 ay kadar ağır sporlardan kaçınılmalıdır.

Ameliyat sonrası burunu koruyan alçı, bant ya da atellerin ıslanmamasına özen gösterilmelidir.

Ameliyat sonrası en az 1-2 ay gözlük kullanılmamalıdır, bu süreç doktorunuzun tavsiyesi ile daha uzun ya da daha kısa olabilir.

Buruna darbe almaktan kaçınılmalı, sauna gibi yüze kan akışını artıracak ortamlardan en az 1-2 ay uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası ilk 1-2 hafta biriken kan, akıntı ve kabuklar nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanabilir, iyileşme sürecinde bu tıkanıklık azalacak ve zamanla burnunuz açılacaktır. Bu süreçte doktorunuzun gösterdiği şekilde burun içini yıkamak fayda sağlayacaktır.

Ameliyat sonrası burun cildi en az 3 ay güneşten korunmalıdır. Ameliyattan 1 ay sonra derine dalmadan, baş suyun dışında kalacak şekilde yüzülebilir."

"Sigara iyileşme sürecini olumsuz etkileyeceğinden ameliyat sonrası sigara içilmemelidir.

Ameliyat sonrası en az 2 hafta alkol alınmamalıdır. Yaklaşık 7-10 gün süreyle baş 45 derece açıyla kalacak şekilde yatılmalıdır.