O eşya için el bagajı şartı getirildi! Uçaklarda yeni dönem

Kaynak: Haber Merkezi
O eşya için el bagajı şartı getirildi! Uçaklarda yeni dönem

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) uçaklarda kabin bagajı dışında elektrikli diş fırçalarının taşınmasına yasak getirdi.

Elektrikli diş fırçalarının teknik açıdan uçağa alınmasına izin veriliyor olsa da TSA, bu fırçaların güvenli şekilde valizlerie koyulmasına ilişkin “özel talimatlar” yayınladı.


EL BAGAJI ŞARTI


Elektrikli diş fırçasında lityum pil ile çalışıyorsa ,el bagajında taşınması şart koşulacak.
Öte yandan gaz kartuşları veya bütan ile çalışan saç maşası ve düzleştirici gibi kablosuz saç aletleri de yakın zamanda kayıtlı bagajlarda yasaklanmıştı. TSA’nın bunları bulduğu anda bagajdan çıkaracağı bildirildi. Ancak bu aletler el bagajına güvenli bir şekilde koyulduğu sürece taşınabilecek.

Son Haberler
Aleyna Tilki'den taciz itirafı!
Aleyna Tilki'den taciz itirafı!
Hamza Akman 1. Lig ekibine şartlı transfer oldu
Hamza Akman 1. Lig ekibine şartlı transfer oldu
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
Ankaragücü'nde erken ayrılık!
Ankaragücü'nde erken ayrılık!
Kulak Pamuğu kullananlar dikkat
Kulak Pamuğu kullananlar dikkat