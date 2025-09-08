O eşya için el bagajı şartı getirildi! Uçaklarda yeni dönem

Elektrikli diş fırçalarının teknik açıdan uçağa alınmasına izin veriliyor olsa da TSA, bu fırçaların güvenli şekilde valizlerie koyulmasına ilişkin “özel talimatlar” yayınladı.



EL BAGAJI ŞARTI



Elektrikli diş fırçasında lityum pil ile çalışıyorsa ,el bagajında taşınması şart koşulacak.

Öte yandan gaz kartuşları veya bütan ile çalışan saç maşası ve düzleştirici gibi kablosuz saç aletleri de yakın zamanda kayıtlı bagajlarda yasaklanmıştı. TSA’nın bunları bulduğu anda bagajdan çıkaracağı bildirildi. Ancak bu aletler el bagajına güvenli bir şekilde koyulduğu sürece taşınabilecek.

