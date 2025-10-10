Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda muhalefet lideriyle bir araya geldiği Meclis'in açılış resepsiyonunda çekilen görüntüler, 'Ankara'yı hareketlendirdi. Özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun aynı karede yer alması, siyaset kulislerinde en çok konuşulan detay oldu.

Gazeteci Can Coşkun'un konuyla ilgili bugünkü kulis bilgisi dikkat çekti.

Coşkun, siyaset gündeminde, CHP’nin yurt dışı programlarını tamamladıktan sonra yeni adımlar atacağı konuşulurken, Erdoğan’ın da AKP Genel Başkanı olarak parti genel merkezinde ziyaretler kabul edebileceği ve parti ziyaretlerine çıkabileceğini aktardı.

Erdoğan'ın yeni anayasa ve yeniden adaylık meselelerinde bir garanti peşinde olduğunu belirten Coşkun, diğer siyasi partilerin CHP olmadan bir mutabakat zemini istediklerini söyledi.

“CHP, yurtdışı miting ve ziyaret programlarını bitirdikten sonra bazı adımlar atacak. Özgür Özel’in muhalefet partilerine dönük bir dizi ziyaret programını gerçekleştirmesi planlanıyor. Tahmin edersiniz ki; fotoğrafta yer alan partiler bu ziyaretlerin önemli kısmını oluşturacak.

Özel’in ve ekibinin bu yolla “Birleşik Muhalefet Platformu”nun kuruluş zeminini arayacağı ve partilerin yaklaşımlarını değerlendireceğini anlayabiliriz”diyen Can Coşkun, AKP kanadında da benzer adımların atılacağını dile getirdi.

'ERDOĞAN DİĞER PARTİLERDEN ZİYARETLERİ KABUL EDECEK'

“Ankara’nın diğer cephesinden sızanlar da birebir aynı adımlara işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla parti genel merkezinde bazı ziyaretleri kabul edeceği ve yine ihtimal dahilinde parti ziyaretlerine çıkabileceği konuşuluyor.

Erdoğan’ın hem Gelecek hem de DEVA liderleriyle teması fotoğraftan öteye geçecek gibi. En azından kendi planlaması açısından durum bu.

İleride bu partilerin AKP’ye katılacağı öngörüsü şu an için gerçekçi bulunmuyor ama dirsek temasının başlamasıyla anayasa masası dahil olmak üzere her ihtimalin parantezi de aralanıyor.”