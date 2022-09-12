- O gece ansızın gideceksiniz…

AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 gün önce dedi ki;

- "Ey Yunan tarihe bak.

Çok daha fazla ileri gidersen bunu bedeli ağır olur.

Yunanistan'a tek cümlemiz var: İzmir'i unutma.

Adalar'ı filan işgal etmeniz bizi bağlamaz.

Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız.

Bir gece ansızın gelebiliriz…"

AKP'nin tek başına iktidar olduğu 2004 yılından bugüne kadar Yunanistan tarafından vatan toprağı 20 Türk adası işgal edildi…

Peki, Yunanistan yıllar içerisinde tek tek bu adaları işgal edecek cesareti nereden buldu?

Yaptığım araştırmada Erdoğan'ın Yunanlıları cesaretlendirecek çok önemli bir açıklamayı 31 Ocak 2004'te Harvard Üniversitesi'nde ''Ortadoğu'da Demokrasi, Avrupa'da Çoğulculuk ve Türkiye Perspektifi'' konulu konferans verdiğini gördüm.

Dönemin Başbakanı Erdoğan'a yaptığı konuşma sonrası bir Türk katılımcı şöyle sordu:

- ''Kıbrıs konusunun çözümünde adadan karşı tarafa toprak verilecek mi?"

O tarihte Erdoğan'ın tercümanı, "Bakara makara" diye Kuran'ı Kerim ayeti ile dalga geçen Egemen Bağış'tı.

Erdoğan soruyu şöyle yanıtladı:

- ''Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusu, oradan 1 metre toprak verecek misiniz?

Adanın şu an yüzde 36'sı KKTC'nin yaşam alanıdır.

Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz.

Biz garantör ülke olarak tavsiye ederiz, KKTC bu yaklaşımı gösterir.

Buranın çözüme kavuşturulması çok çok daha önemlidir.''

Bu sözler Yunanistan'ı cesaretlendirmez mi?

Elbette cesaretlendirdi ve toprak verme meraklısı Erdoğan'ın tek başına iktidar olarak Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde neredeyse her yıl bir - iki Türk adasını işgal etti.

Lozan ile silahlandırılması yasak olan 12 adayı da silahlandırdı.

Erdoğan'ın, "Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz" sözü sadece Yunanlıları cesaretlendirip vatan toprağımız 20 Türk adasının işgaline başlanmasına neden olmadı.

Çok daha önemli bir gelişmeye de neden oldu;

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne tam üye oldu,

- Kıbrıs Cumhuriyeti adı tescillendi…

Ocak 2008 tarihinden itibaren de Euro kullanmaya başladı.

O günlerden bugüne işte Erdoğan budur.

Yunanistan ve Avrupa Birliği üyeleri Kıbrıs'ta toprak verme tavizini veren Erdoğan'ın bu siyasi asistini değerlendirmeyi kaçırmadılar.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başladı.

1987 yılında tam üyeliğe başvuruldu.

1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edildi.

AKP iktidarında 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlandı.

- Aradan 17 yıl geçti Erdoğan da AKP iktidarı da tam üyeliği başaramadı…

Bugün yaklaşan seçim öncesi AKP seçmenlerinin oylarını toparlamak amacıyla Yunanistan'a, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı yapan Erdoğan'ın siyasi sicilinde bu kara lekeler vardır.

"Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıyım" diye Amerika'nın orta doğu politikasının parçası olduğunu da ikrar eden Erdoğan değil mi?

Değerli okurlarım,

Erdoğan, 31 Ocak 2004'te Boston'daki Harvard Üniversitesi'nde basın mensuplarının sorularını da yanıtlamıştı.

Bir gazeteci şöyle sordu:

- ''Irak'taki Şii lider Ayetullah El Sistani'nin izlediği siyasetin ABD için ne gibi zorluklar ortaya koydu''

Erdoğan bu soruyu şöyle yanıtladı:

- ''Ben İslamcı bir siyasetçi değilim. Muhafazakar-demokratım.

- Kişisel olarak da dinin gereklerini yerine getirmeye gayret eden biriyim.

Din üzerinden siyaset yapmayı kabul edemem.

Bunu, dinin istismarı olarak görüyorum.

Etnik kökenli federatif bir yapının Irak için yanlış olacağını düşünüyorum.

Aynı şekilde dini kökene dayanan bir yapının da yanlış olacağını düşünüyorum."

2004'ten bu yana haydi bir düşünün bakalım Erdoğan bu sözlerinin uygulayıcısı oldu mu?

Elbette hayır…

Bugün ise cemaat ve tarikatlar devlet dairelerinde makamları paylaşıyorlar.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adli Yıl açılışında, Harp okulları törenlerinde dualar okuyarak toplantıları başlatıyor.

Erdoğan cami içinde de dışında da siyaset yapıyor.

Çocuklar zorla İmam Hatiplerde okumaya zorlanıyor…

Say say bitmez ama Fethullah Gülen Cemaatinin devlet içinde paralel yapı oluşturmasını sağlayan Erdoğan din üzerinden siyaset yapmayı zirveye çıkardı.

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk kumpaslarını Amerika ve Fethullah Gülen Cemaati olan FETO'cularla hep beraber AKP iktidarı kurdu.

Kozmik oda sırlarını dahi göz göre göre FETÖ'cülere verdiler…

Ve Türkiye bunun çok acı faturasını 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucunda yaşadı…

Değerli okurlarım,

- Suriye'ye; Bir gece ansızın gelebiliriz,

- Kandil'e; Bir gece ansızın gelebiliriz,

- Yunanistan'a; Bir gece ansızın gelebiliriz…

Erdoğan'ın sözleridir…

2023- 2053 hedeflerinde kendisinden şunları bekliyorum:

- Avrupa Birliği ülkelerine; Bir gece ansızın gelebiliriz,

- Amerika'ya; Bir gece ansızın gelebiliriz,

- Rusya'ya; Bir gece ansızın gelebiliriz…

Hiç beklemiyorsunuz ama ben bugünden ilk seçim sonucunu söyleyeyim;

- O gece ansızın gideceksiniz…