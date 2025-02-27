O genel başkan Bahçeli'nin telefonunu açmadı. MHP'li isim açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
O genel başkan Bahçeli'nin telefonunu açmadı. MHP'li isim açıkladı

Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla ; Devlet Bahçeli'nin Fatih Erbakan’ı telefonla aradığı, ancak geri dönüş alınmadığı gerekçesiyle görüşme talebinin geri çekildiği açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyada yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yıl dönümü sebebiyle Fatih Erbakan'ı telefonla aradığını ancak aramaya geri dönüş yapılmadığı için görüşme talebinin geri çekildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, konuya ilişkin şöyle bir mesaj paylaştı:

"Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır.

Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenabıallah’tan rahmet diliyoruz."

Son Haberler
Teröristbaşı Öcalan'ın mesajı açıklanırken Bahçeli'nin ne yaptığı ortaya çıktı!
Teröristbaşı Öcalan'ın mesajı açıklanırken Bahçeli'nin ne yaptığı ortaya çıktı!
Okan Buruk'un yaptığı hareket olay oldu
Okan Buruk'un yaptığı hareket olay oldu
O genel başkan Bahçeli'nin telefonunu açmadı. MHP'li isim açıkladı
O genel başkan Bahçeli'nin telefonunu açmadı. MHP'li isim açıkladı
Başakşehir Türkiye Kupası'na kartlar yüzünden veda etti
Başakşehir Türkiye Kupası'na kartlar yüzünden veda etti
MHP'de ölüm sessizliği. Başkentte herkes yapılacak açıklamaya odaklandı
MHP'de ölüm sessizliği. Başkentte herkes yapılacak açıklamaya odaklandı