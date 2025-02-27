O genel başkan Bahçeli'nin telefonunu açmadı. MHP'li isim açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyada yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yıl dönümü sebebiyle Fatih Erbakan'ı telefonla aradığını ancak aramaya geri dönüş yapılmadığı için görüşme talebinin geri çekildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, konuya ilişkin şöyle bir mesaj paylaştı:

Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyfendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış… — İsmail ÖZDEMİR ???????? (@ismailozdemirrr) February 27, 2025

"Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır.

Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenabıallah’tan rahmet diliyoruz."