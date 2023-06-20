O gülüşün bedeli ağır

Sinan Özer “Özellikle son dönemlerde Hollywood gülüşü olarak bilinen Hollywood Smile’la ilgi ve talep oldukça arttı” dedi.

Türkiye, estetik operasyonlarda dünyaca tanınıyor. Bir çok yabancı turist bu nedenle Türkiye’yi tercih ediyor. Estetikçi Sinan Özer son zamanlarda trend haline gelen Hollywood Smile ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, “Yaptığımız gülüş tasarımlarıyla bireylerin yüzünde daha estetik bir gülümseme oluşturuyoruz” diye konuştu.

YENİ TREND

Son zamanlarda Hollywood gülüşüne ilginin çokça arttığını belirten Özer, “Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın estetik merkezi haline geldi. Biz de bunun bilincinde olup hastalarımıza en mükemmel sonucu vermeye çabalıyoruz. Talep oldukça arttı. Kendi dişlerinden ve gülüşünden estetik olarak memnun olmayan birçok hastamız bu gülüşü tercih ediyor. Tabii ki bu işlem zannedildiği kadar kolay bir işlem değil. Yapılan gülüş tasarımının kişinin yüz hatlarına uyumlu olması şart” dedi.

Sinan Özer şu bilgileri verdi:

“İşleme başlamadan önce hastalarımızın ağız, diş, diş eti ve dudak yapılarını inceleriz. Detaylı ağız ve çene muayeneleri gerçekleştiririz. Hastalarımızın varsa diş eti ve çürük problemleri öncelikle giderilir. Sonra hastalarımızın yüz yapısına en uygun gülüş tasarımını hastalarımızın istekleri doğrultusunda tasarlarız.”