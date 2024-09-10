O gün arka koltukta kim vardı. Narin'in cesedinin taşındığı araçtaki gizem!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil ya da katillerinin yakalanması için soruşturma her geçen gün farklı bir boyut kazanarak devam ediyor. Narin’in nasıl ve ne zaman öldüğüne dair kritik sorulara İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun vereceği otopsi raporu yanıt verecek.

Cinayetle ilgili sabaha karşı itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar, jandarma tarafından sorgulandı. Sorgulama sırasında Bahtiyar’a Narin’in taşındığı araçta başka birinin daha olup olmadığı sorusu yönlendirildi.

Cinayete farklı bir boyut kazandırabilecek soruya Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran’ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu bilmiyorum, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim" yanıtını verdi.

Jandarma, araçta başka bir kişinin bulunma ihtimaline karşı soruşturmayı genişletti. Araçtaki diğer kişinin belirlenmesi için telefon sinyalleri üzerinden de incelemeler yürütülüyor.

Jandarma soruşturmayı Narin’in nasıl ve ne zaman öldüğüne dair İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun vereceği otopsi raporu doğrultusunda yön verecek.

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