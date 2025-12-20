Evet, “o gün bugün” dedik.

Ve gerçekten de o gün bugün oldu.

Çağrımın ardından yüzlerce mail aldım. Mesajlar geldi. Telefonlar susmadı. YENİÇAĞ dostları, okurları, gönül verenleri “biz buradayız” dedi. Herkes, imkânı ölçüsünde YENİÇAĞ’a destek olmak için harekete geçti.

Şunun altını özellikle çizmek zorundayım:

YENİÇAĞ, sıradan bir gazete değildir.

YENİÇAĞ, kurumsal bir gazetedir.

YENİÇAĞ, bugüne kadar çizgisini bozmadan bu bayrak, bu millet için mücadele etmiş bir gazetedir.

Bu ülkede gazetecilikten para kazanmanın şartları bellidir.

Ya yandaş olacaksınız…

Ya iktidarın aleyhine yazmayacaksınız…

Ya da düpedüz yalakalık yapacaksınız.

Yeniçağ bunların hiçbirini yapmadı.

Doğru bildiğini yazdı.

Atatürk çizgisinden, Türk milliyetçiliğinden zerre taviz vermedi.

Yıllardır da bu duruşla yoluna devam etti.

Ancak gerçekleri de konuşmak zorundayız.

Son iki yıldır tekstil sektörü, belki de Cumhuriyet tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Binlerce firma battı, konkordato ilan etti, kepenk kapattı. İşte YENİÇAĞ’ın finansmanında önemli bir yeri olan Stil Çizgi de bu fırtınadan etkilendi.

Evet, YENİÇAĞ bu krizden payını aldı.

Stil Çizgi bir yandan YENİÇAĞ’ı ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan ekonomik krizin altında ezildi. İşte geçen hafta bu yüzden size bir çağrı yaptım. “O gün bugün” dedim.

Stil Çizgi’nin en önemli markası olan UKİ’den alışveriş yapmanızı istedim. Sağ olsunlar, çok sayıda okurumuz dönüş yaptı. Mail attı, mesaj gönderdi. Herkes “elimden geleni yaparım” dedi.

Bu dayanışma beni de harekete geçirdi.

“Madem çağrı yapıyorum” dedim, “önce ben yapayım.”

Gittim, UKİ’den alışveriş yaptım. Açık söyleyeyim; bu kadar kaliteli ürünü bu kadar uygun fiyata alacağımı gerçekten beklemiyordum.

Alışverişimi yaptım.

Şimdi bir kez daha, açık yüreklilikle söylüyorum:

YENİÇAĞ’ın yaşaması, bu ülkenin bağımsız kalemlerinin susmaması için sizlerden UKİ’den alışveriş yaparak bu mücadeleye katkı vermenizi rica ediyorum.

Bu bir ticaret meselesi değil.

Bu bir duruş meselesidir.

Bu bir vefa meselesidir.

Gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek ve yazdığınız her mesaj için sonsuz teşekkürler.

İyi ki varsınız.