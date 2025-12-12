YENİÇAĞ Gazetesi 13 Eylül 2002’de kurulduğunda Türkiye kritik bir döneme giriyordu. 57. Hükümet’in ortağı Devlet Bahçeli’nin sürpriz çağrısı sonucu 3 Kasım’da yapılan erken seçim, bugüne kadar devam eden AKP iktidarını ülke yönetimine getirmişti. Bu süreçle birlikte 2003 yılından beri, bir gün bile aksatmadan, bu gazetenin sayfalarında milletimin hakikatini yazdım.

Yağmanın, talanın, servet transferlerinin, Türkiye’nin nasıl adım adım çökertildiğinin fotoğrafını çektim. Korkmadım, çekinmedim; elimizi değil, başımızı taşın altına koyarak yazdım. Çünkü bu ülke bizimdi… Çünkü bu bayrak bizimdi…

Arkamızda YENİÇAĞ vardı. Atatürkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini temel ilke olarak koymuş; Türkiye’nin karanlık bir tünele sokulduğu yıllarda dimdik ayakta durup ülke gerçeklerini haykıran bir gazete…

AKP iktidara geldiği günden itibaren bu ülkede bambaşka bir senaryo yürürlüğe konuldu. İlk yılların “normal” görüntüsü 2008 sonrası yerle yeksan oldu. Türkiye, siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda ekseninden kaydırıldı.

Millet sistematik biçimde yoksullaştırıldı, dışa bağımlılık devlet politikası hâline getirildi. Bugün binlerce şirket ayakta kalma mücadelesi veriyorsa bunun temel sebebi bu çarpık düzenin ta kendisidir.

Ama dikkat edin:

AKP’ye biat eden, yapılan her yanlışı alkışlayan, her haksızlığı görmezden gelen şirketler bugün dev holdinglere dönüşürken…

Bu bayrağın inmeyeceğini, Türk milletinin susmayacağını, Atatürk milliyetçiliğinin bu topraklarda ilelebet yaşayacağını haykıran YENİÇAĞ gibi gazeteler ekonomik kuşatmanın ortasında bırakıldı.

Dev bankaların, dev şirketlerin uyguladığı reklam ambargosu çoğu iktidar korkusuyla YENİÇAĞ’ı ve müteşebbis şirketlerini ağır bir krizin içine itti. Bu kriz bugün YENİÇAĞ’ın nefesini kesmeye çalışıyor.

Ama bilsinler ki: Bu gazetenin nefesini kesmek, Türk milletinin nefesini kesmek değildir!

YENİÇAĞ’ın müteşebbisi olan Stil Çizgi İnşaat, Turizm, Tekstil A.Ş. 2021’de başlayan kriz nedeniyle konkordato sürecine girdi. Buna rağmen YENİÇAĞ, tek bir gün bile geri adım atmadan bayrağını yere düşürmedi.

2023’te başlayan 48 aylık ödeme planı ilerliyor; son 8 taksit kaldı. Fakat şirketin nefesi artık sonuna geldi.

Ve bugün bir gerçek var:

Bu gazete artık yalnızca bir şirketin değil, Türk milliyetçilerinin omuzlarında yükselecek.

Ben, 20 yılı aşkın süredir gururla yazdığım bu gazetenin yaşaması için Türk milletine, Atatürk’ün izinden yürüyen tüm gönüllere sesleniyorum:

Şimdi YENİÇAĞ’a sahip çıkma zamanıdır.

YENİÇAĞ kimseden sadaka istemiyor.

YENİÇAĞ yalnızca bir dayanışma istiyor.

Bu dayanışma da çok basit:

YENİÇAĞ’ın markası olan UKİ mağazalarından, özellikle de internet sitelerinden yapılacak küçük alışverişler…

Bir gömlek, bir ceket, bir ayakkabı… Sizin için küçük, YENİÇAĞ için nefes demektir.

Unutmayın:

YENİÇAĞ’ın yaşaması, bu ülkenin bağımsız sesi için, Atatürk’ün izinin sürülmesi için, Türk bayrağının göklerde ebediyen dalgalanması için hayati önem taşımaktadır.

Bugün, şimdi, tam da bu anda…

Desteğiniz YENİÇAĞ’ın nefesi; YENİÇAĞ’ın nefesi, Türkiye’nin soluğu olacaktır.

Ben sizleri UKİ’nin mağazaları ve internet sitesinden alışveriş yapmaya davet ediyorum.

Bu dayanışma, bir gazeteyi değil; bir fikri, bir mücadeleyi, bir ülküyü yaşatacaktır.