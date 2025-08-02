O güzergahı sel vurdu! Yol trafiğe kapandı

Kaynak: İHA
O güzergahı sel vurdu! Yol trafiğe kapandı

Aksaray'da sağanağın yol açtığı sel suları Aksaray-Nevşehir karayolunu göle çevirdi. Aksaray-Nevşehir karayolu gidiş ve geliş istikameti trafiğe kapatılırken, greyder ve kepçelerle yol açma çalışması başlatıldı. Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alarak sürücüleri uyarıyor.


Aksaray'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırarak sele neden oldu. Birçok tarım arazisi ve köylerde sel baskınları yaşanırken, Aksaray-Nevşehir karayolu göle döndü. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçlar mahsur kalırken, yol İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

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Bu sırada olay yerine karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kepçe ve greyderler ile karayoluna intikal eden karayolları ekipleri, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı karayolunda yol ama çalışması yapıyor.

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Yol çift şeritli olarak halen trafiğe kapalı kalırken, ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi Müdürü Gürsoy Yalvaç da ekipleriyle birlikte yol açma çalışmasına katılırken, araç sürücüleri hem bilgilendirildi hem de uyarıldı.

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