27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • O hataları yapmak yakıt israfına neden oluyor! Eğer aracınızı kullanırken bu noktalara dikkat etmiyorsanız

O hataları yapmak yakıt israfına neden oluyor! Eğer aracınızı kullanırken bu noktalara dikkat etmiyorsanız

Son zamanlarda benzin ve mazota gelen zamlar yüzünden birçok sürücü aracını kullanamaz hâle geldi. İşleri gereği araçlarını kullanmak zorunda olanlar ise ekonomik açıdan büyük sıkıntıya girdi. Bu nedenle birçok sürücü yakıttan tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Peki, yakıt tasarrufunun yolları neler?

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:00
Takip Et

O hataları yapmak yakıt israfına neden oluyor! Eğer aracınızı kullanırken bu noktalara dikkat etmiyorsanız

O hataları yapmak yakıt israfına neden oluyor! Eğer aracınızı kullanırken bu noktalara dikkat etmiyorsanız
+
Aa
-

Araçların bakımlarının düzenli veya zamanında yapılmaması gibi sürücülerin yaptığı bazı hatalar yakıt israfına neden oluyor. Peki, yakıttan nasıl tasarruf edilir? Bunun için nelere dikkat etmek gerekir? İşte, sürücülerin yapması ve yapmaması gerekenler!

YAKITTAN TASARRUF ETMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

- Araç Bakımı Düzenli Yapılmalı

- Araç bakımları aksatılmadan yapılmalı. Yağ ve hava filtreleri temizlenen, motor bakımları yapılan araçla %4 oranında yakıttan tasarruf edilebilir.

- Lastikler Mevsime Göre Değiştirilmeli

- Kış mevsimi için kış lastikleri, yaz mevsimi için yaz lastiği kullanmak yakıttan tasarruf sağlar.

- Lastik Basıncı Doğru Ayarlanmalı

- Düşük lastik basıncı, yola sürtünmeyi artırdığından yakıtın fazla tüketilmesine neden olur. Lastik basınçları, lastikler soğuduğu zaman kontrol edilmeli ve doğru basınç ayarı yapılmalı.

YAKIT TASARRUFU İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Aşırı hız yapılmamalı çünkü 100 km hızdan sonra yakıt tüketimi artar. Araçta hız sabitleyici bulunuyorsa uzun yolculuklarda kullanılmalı. Hız sabitleyici yoksa belirli hızla gidilmeli.

- Vites kullanımlarına çok dikkat edilmeli. Kalkışlarda ve düşük hızlarda düşük vites kullanılmalı ancak daha yüksek hıza gelindiğinde motoru yormamak için araç uygun viteste sürülmeli.

- Sık sık yapılan ani frenler yakıt tüketimini artırdığı için ani frenlerden kaçınılmalı.

- Aracın motor devrinin 2.000 ila 3.000 arasında olmasına özen gösterilmeli.

- Kış aylarında motorun ısınması için fazla beklenmemeli.

- Klima düşük hızda çalıştırılmalı.

- Beklerken aracı çalışır durumda tutmak yakıt tüketimini artırdığı için araç rölantide bekletilmemeli.

- Araç fazla yükle doldurulmamalı.

- Hızlı gidildiği zaman camlar açılmamalı.

- Ani kalkışlar yapılmamalı.

- Hava filtresi sık sık temizlenmeli.

- Motor yağının işlevini yerine getirip getirmediği, fren ayarları ve debriyaj balatası kontrol edilmeli.

- Araçta start-stop özelliği varsa bu özellik trafiğin yoğun olduğu yerlerde aktif hâle getirilmeli.

- Yakıt, güvenilir istasyonlardan mümkünse sürekli aynı yerden alınmalı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
1
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
2
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.