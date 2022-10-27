O hataları yapmak yakıt israfına neden oluyor! Eğer aracınızı kullanırken bu noktalara dikkat etmiyorsanız

Araçların bakımlarının düzenli veya zamanında yapılmaması gibi sürücülerin yaptığı bazı hatalar yakıt israfına neden oluyor. Peki, yakıttan nasıl tasarruf edilir? Bunun için nelere dikkat etmek gerekir? İşte, sürücülerin yapması ve yapmaması gerekenler!

YAKITTAN TASARRUF ETMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

- Araç Bakımı Düzenli Yapılmalı

- Araç bakımları aksatılmadan yapılmalı. Yağ ve hava filtreleri temizlenen, motor bakımları yapılan araçla %4 oranında yakıttan tasarruf edilebilir.

- Lastikler Mevsime Göre Değiştirilmeli

- Kış mevsimi için kış lastikleri, yaz mevsimi için yaz lastiği kullanmak yakıttan tasarruf sağlar.

- Lastik Basıncı Doğru Ayarlanmalı

- Düşük lastik basıncı, yola sürtünmeyi artırdığından yakıtın fazla tüketilmesine neden olur. Lastik basınçları, lastikler soğuduğu zaman kontrol edilmeli ve doğru basınç ayarı yapılmalı.

YAKIT TASARRUFU İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Aşırı hız yapılmamalı çünkü 100 km hızdan sonra yakıt tüketimi artar. Araçta hız sabitleyici bulunuyorsa uzun yolculuklarda kullanılmalı. Hız sabitleyici yoksa belirli hızla gidilmeli.

- Vites kullanımlarına çok dikkat edilmeli. Kalkışlarda ve düşük hızlarda düşük vites kullanılmalı ancak daha yüksek hıza gelindiğinde motoru yormamak için araç uygun viteste sürülmeli.

- Sık sık yapılan ani frenler yakıt tüketimini artırdığı için ani frenlerden kaçınılmalı.

- Aracın motor devrinin 2.000 ila 3.000 arasında olmasına özen gösterilmeli.

- Kış aylarında motorun ısınması için fazla beklenmemeli.

- Klima düşük hızda çalıştırılmalı.

- Beklerken aracı çalışır durumda tutmak yakıt tüketimini artırdığı için araç rölantide bekletilmemeli.

- Araç fazla yükle doldurulmamalı.

- Hızlı gidildiği zaman camlar açılmamalı.

- Ani kalkışlar yapılmamalı.

- Hava filtresi sık sık temizlenmeli.

- Motor yağının işlevini yerine getirip getirmediği, fren ayarları ve debriyaj balatası kontrol edilmeli.

- Araçta start-stop özelliği varsa bu özellik trafiğin yoğun olduğu yerlerde aktif hâle getirilmeli.

- Yakıt, güvenilir istasyonlardan mümkünse sürekli aynı yerden alınmalı.