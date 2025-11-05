Yazıma bir uyarı ile başlayacağım. İşine gelmeyen eleştiri yapıldığında rahatsız olanlar, bu yazıyı okumasınlar. Gerçekle işi olmayıp tiyatro yapanlar yazımı sevmeyecek. Çok ağır konuşacağım, uyarıyorum!

29 Ekim haftasını geçtik. Onur ve gurur dolu gerçek bir bayram. Asılan bayraklar... Coşkuyla kutlayışlar... Canım Atamızın fotoğrafları her yerdeydi. WhatsApp grupları coştu, konserler verildi. Meyhanelerde bile keman ve bol rakı eşliğinde marşlar okundu. Ve bitti gitti.

Şimdi yaz kışa döndü. Ekim kasıma bastı. Beş gün sonra canımız, değerlimiz, Atamızın ölüm yıl dönümü. Benim konuşma zamanım geldi. 10 Kasım 1938’de Atamızın aziz vücudu toprak olmuştu, fakat Türkiye Cumhuriyeti ve Atamıza duyduğumuz sevgi ilelebet payidar kalacaktı. Ruhu ciğerimize sinmişti bir kere. Her birimiz ondan bir parçaydık. Peki ya şimdi. O ruh nerede?

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde, Türk’ün en büyük görevinin bağımsızlığını ve Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak olduğu vurgulanır. Ülkenin iç ve dış düşmanların tehdidi altına girebileceği, orduların dağılabileceği, yöneticilerin gaflet ya da delalet içinde bulunabileceği belirtilir. En zor koşullarda bile amacımızdan şaşmadan, inançla, kararlılıkla mücadele etmek ve vatana sahip çıkmak gereğinden bahsedilir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk’ün bu mücadele gücünü, damarlarındaki asil kandan, yani kendi öz varlığından alacağını net bir şekilde söyler.

Nutuk‘un minik bir kısmı olan bu hitabe, vefat ettiği andan itibaren vasiyet olarak kabul edilmelidir. Vasiyet, yerine getirilmesi zorunlu bir borçtur. Ki bu Atatürk’ün vasiyetiyse emir telakki edilmelidir. Bizim Atamıza duyduğumuz saygı, vasiyetini uyguladığımız kadardır.

Mal varlığını bile Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu (TTK)’na bırakmıştır. Bu iki kurumun yaşaması ve gelişmesi için mal varlığının gelirlerinin onlara aktarılmasını istemiştir. Çünkü Atatürk, Türk dili ve tarihinin gelişmesini ulusal kimliğin temeli olarak görmüştür.

İşte böyle bir Ata… Bu yüzdendir ki bazı kişilerin Atamızın adını ağzına alması beni rahatsız ediyor. Tavsiyelerine, mantalitesine, düşünme biçimine asla ve asla uymayıp, dilinden düşürmeyen insanlar kötüler. Tamamen bir şov. Mustafa Kemal’in yapmadığı, yapmayacağı ve yapılmasını istemeyeceği hemen hemen her şey yaşantımızda. Uzak durmamızı söylediği her şeyin üzerinde oturuyoruz. İnandığı, sahip çıkmaya çalıştığı değerleri korumuyoruz. Sonra adını ağzımıza sakız edip, sofralarımıza, şovumuza renk yapıyoruz.

Olmaz arkadaşlar olmaz! “Atatürk ruhu!” diye bir şey var. Ruh görünmez! Ruh üsluptur, tavırdır, yaşam biçimidir, düşünce şeklidir, bakış açısıdır. Şovu, gösterişi, tiyatrosu yapılmaz. Uygulamadığını bağırıp çağırmak, yaygara etmek, saldırganlığa alet etmek. İşte bu beni boğa gibi kızgın yapıyor.

Sen kimsin? Ne konuşuyorsun? Hayatını Atatürk’ün tavsiyeleri doğrultusunda yaşayan insan olmak mı, “Atatürk Atatürk” diye bağırmak mı? İkisini de yapıyorsan elini öpeyim.

Yozlaştık! Herkes ülkeden kaçmaya ya da yavrusunu paketlemeye çalışıyor. Yaygarayı bırak. Anıtkabir’de fotoğraf çektir, Ata fotoğrafını profil resmi yap, sonra kaç! Yiyorsa bakış açısını, vatan aşkını örnek alsanıza. O en en en aciz, en zor, en kötü yokluk zamanlarında ülkeyi bırakıp kaçsaydı şu an nerede olurdunuz acaba? İsmini, cismini değil, ruhunu, idealini konuşsana! Nutuk’u okusan, sözlerini anlasan zaten kaçmaya çalışmazsın!

Alım gücü biraz düşünce, ironik bir şekilde israf paçasından aktığı halde ülkesine sırtını dönenlerle yazıklar olsun! En zor koşullarda, en az kişi iken kalıp mücadele edenlerle farklı kanı taşıyorsunuz! Amiyane tabirle aşırı boş yapıyorsunuz.

Soruyorum. Bu tepe tepe kullandığın ülke için ne yaptın. Taş üstüne taş mı koydun, yurt dışında temsil mi ettin, söylenmekten şikayet etmekten başka ne yaptın? Kime ne faydan dokundu, kendinden başka kime hizmet ettin? Askere mi el uzattın, polise mi uzattın? Bu ülke için şiir mi, kitap mı yazdın, program mı yaptın? Ne yaptın? Sen olmasan bu ülke ne kaybederdi düşün? Peki bu ülke olmasa sen ne kaybederdin? Elini hangi taşın altına koydun?

Bu tarz yazılarımda hep; “Ben de bu tarz hatalar yapıyorum, inşallah düzeliriz.” tarzı bitişlerim oluyordu. Bunda yok! Ben yapmıyorum kardeşim, yapmıyorum. İyisiyle kötüsüyle, iyi günde kötü günde, her durumda Atatürk’ü seviyorum, sayıyorum. Yapmamı istemeyeceği hiçbir şeyi asla yapmıyorum. Allah’ın izniyle çocuklarıma da yaptırmıyorum. Allah bu ülkeden şikayet eden herkesi bu ülkesiz bıraksın.