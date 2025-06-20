O iki ülkeye gayrimenkül satışı ambargosu!

Kaynak: Haber Merkezi
O iki ülkeye gayrimenkül satışı ambargosu!

Son dönemlerde gayrimenkul de dikkat çeken bir yatırım aracı haline geldi birikimini değerlendirmek isteyen yabancı vatandaşlar farklı ülkelerden gayrimenkul alımı yapabiliyor. Letonya‘dan bu kapsamda dikkat çeken bir karar geldi Belarus ve rus vatandaşlarının gayrimenkul almasını yasaklayan düzenleme onaylandı.

Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Kenarda birikimi olanlar yatırım yapmak için gayrimenkul alimini da tercih edebiliyor. Ancak bu kapsamda ülkelerin farklı şartları ya da yaptırımları bulunuyor. Bu kapsamda dikkat çeken bir adımda Letonya‘dan geldi. Letonya Parlamentosu (Seima), ulusal güvenlik gerekçesiyle Rusya ve Belarus vatandaşlarının ülkede gayrimenkul satın almasını yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

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YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA YAPILAN İŞLEMLERİ KAPSIYOR

“Ulusal Güvenliği Tehdit Eden İşlemleri Kısıtlama Yasası” başlığıyla kabul edilen yasa, yeni mülk alımlarını içeriyor. Letonya Kamu Radyosu ve Televizyonu (LSM) tarafından duyurulan bilgiye göre, yasak yalnızca yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak işlemler için geçerli olacak.

Halihazırda Rusya veya Belarus vatandaşlarının sahip olduğu gayrimenkuller yasa dışında tutulacak. Yasa, Rusya ya da Belarus vatandaşlarının Letonya'da daimi oturma izni bulunması halinde tek bir konut satın almalarına izin veriyor.

Öte yandan miras yoluyla edinilen ya da mahkeme kararıyla tanınan mülkler de yasak kapsamının dışında kalacak.

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