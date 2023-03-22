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O ikisinin yerine su içilmeli

Sıcak havalarda vücuttaki su kaybının telafi edilmesi için sıvı tüketiminin üzerinde sıklıkla durulurken, uzmanlar ise “sıvı” değil, direkt olarak “su” tüketilmesi gerektiğini söyledi. İşte ayrıntıları…

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:36
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O ikisinin yerine su için

O ikisinin yerine su içilmeli
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Sıvı tüketiminin çok büyük önem taşıdığı tartışıladursun, uzmanlar bu havalarda herhangi bir sıvı içecekten çok, özellikle bol miktarda su tüketilmesinin çok daha doğru olduğunu ifade ediyor. Özellikle gençlerde yoğun görülen gazlı içecek, meyve suyu, çay ve kahve tüketimine dikkati çeken Doç. Dr. Ayhan Olcay, “Bu içeceklerde bol miktarda katkı maddesi ve şeker bulunuyor. Susuzluk hissini geçici olarak gideriyor olsa da, hem sonrasında daha da fazla susuzluk hissi yaratıyor, hem de vücudun sıvı ihtiyacını doğru bir şekilde karşılamıyor. Dolayısıyla bunları sıvı kategorisinde değerlendirmek pek mümkün değil.’ diye konuştu.

Vücudun yaşadığı sıvı kaybının telafisinin bu tip içeceklerle sağlanmasının doğru bir davranış olmadığının altını çizen Olcay, ‘Kafeinli içecekler ve özellikle de alkol de vücudun dengesini bozabiliyor. Bu nedenle sıcaklarda yaşanan sıvı kaybını bilhassa suyla telafi etmek ve günde en az 2,5 ilâ 3 litre su içmek gerekir” dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR NE YAPMALI?

Aşırı sıcakların başta kalp, tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları olanlar için büyük tehdit oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Olcay, özellikle pıhtıya bağlı damar tıkanıklığı sorunu yaşayan hastaların daha da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ayhan Olcay, şunları söyledi:

“Bu sorunu yaşayan hastalar, bilhassa stent, by-pass, anjiyoplasti ve kapakçık ameliyatı gibi müdahaleler geçirmişlerse, genelde kan sulandırıcı ilaçlar kullanırlar. Aşırı sıcak havalar da kanın yoğunlaşmasına neden olur ve pıhtı riskini artırabilir. Bu nedenle bu hastalar aşırı sıcaklarda ilaçlarına büyük özen göstermenin yanında, günlük en az 2,5 ilâ 3 litre su tüketiminde bulunmak durumundalar. Aksi takdirde kalp krizi kaçınılmaz olabilir. Diyabet ve tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler de ilaçlarına dikkat etmekten başka, bol miktarda su tüketimini unutmamalı. Bundan başka yine bu dönemde kan şekerini artırabilecek yağlı ve kalorili yiyeceklerden çok, sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmeli”

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